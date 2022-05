Palmeiras se arma para o Juazeirense com Piquerez, machucado, e Wesley, com covid

Da Redação

Menos de 24 horas após empatar com o Fluminense, por 1 a 1, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, o elenco do Palmeiras já treinou, nesta segunda-feira pela manhã, como preparação para o jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil diante da Juazeirense, quarta-feira, às 19h, no estádio do Café, em Londrina. O técnico Abel Ferreira não deverá contar com o lateral-esquerdo Piquerez e com o atacante Wesley.

O defensor uruguaio foi submetido a exames, que constataram uma lesão na coxa direita. O atleta já está em tratamento. Já o atacante foi diagnosticado com covid-19 e está isolado do restante do grupo. Os dois jogadores atuaram no duelo com o Fluminense, no Allianz Parque.

Em compensação, O atacante Gabriel Veron e o zagueiro Luan participaram de parte das atividades juntamente com o elenco, mas continuam o programa de recondicionamento físico após se recuperarem de um edema na coxa esquerda e de uma lesão na coxa esquerda, respectivamente.

Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos contra o Fluminense fizeram trabalhos regenerativos. Os demais, sob orientação de Abel Ferreira, realizaram trabalho em campo reduzido, no qual se buscou a melhora na posse de bola, marcação e finalizações.

O Palmeiras vai enfrentar a Juazeirense na busca de pelo menos um empate para alcançar as oitavas de final da Copa do Brasil, pois venceu o jogo de ida, na Arena Barueri, por 2 a 1. A equipe faz o último treino nesta terça-feira, às 11 horas, na Academia de Futebol.