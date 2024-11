Palmeiras sai na frente, vacila e cede empate ao Fortaleza

Em um jogo duro no Allianz Parque, o Palmeiras empatou por 2 a 2, neste sábado, o confronto direto com o Fortaleza. A equipe de Abel Ferreira chegou a ficar duas vezes à frente do placar, com Raphael Veiga e Estêvão, ambos marcando de pênalti, mas viu os cearenses mostrarem disposição para marcar com Hércules e Moisés para arrancar a igualdade fora de casa, em jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O resultado faz o Palmeiras chegar aos 61 pontos na classificação do Nacional. Já o Fortaleza contabiliza 57 pontos, e continua firme na briga por uma vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores. O próximo compromisso será no próximo sábado, contra Juventude, em Caxias do Sul. Já a equipe paulista enfrenta o Corinthians na próxima rodada.

Foi o primeiro jogo do Palmeiras após mais de um mês longe do Allianz Parque. O último havia sido em 15 de setembro, na goleada por 5 a 0 sobre o Criciúma. A partida marcou os retornos de Mayke e Zé Rafael entre os titulares, que entraram nas vagas do suspenso Marcos Rocha e de Aníbal Moreno, respectivamente. Independentemente das mudanças, o time alviverde tomou as rédeas do duelo e buscou emplacar o seu ritmo desde os primeiros minutos, mas sentiu dificuldade para furar o bloqueio adversário.

Além da aplicação na marcação, a equipe cearense demonstrou disposição para incomodar o Palmeiras na saída de bola. A bola parada surgiu como opção, e Gustavo Gómez quase abriu o placar com um golaço de bicicleta. O time de Abel se aproveitou do fato de os visitantes estarem com dois laterais improvisados e ganhou terreno jogando pelas pontas. Após contra-ataque, o árbitro Ramón Abatti Abel marcou pênalti do zagueiro Titi em Flaco López, gerando muita reclamação dos jogadores do Fortaleza. Raphael Veiga foi para a marca da cal e fez o primeiro dos donos da casa, aos 28. Foi 100º gol do meio-campista com a camisa alviverde.

Apesar da desvantagem no placar, o Fortaleza não se intimidou e começou a aproveitar os espaços, rondando a área do Palmeiras. Aos 30 minutos, Hércules aproveitou a sobra após cobrança de escanteio e acertou um petardo de fora da área, deixando tudo igual no Allianz. O Palmeiras quase voltou à frente no marcador nos minutos seguintes, mas Veiga perdeu chance incrível na pequena área. Antes de o árbitro dar fim à etapa inicial, foi a vez de Moisés cabecear para fora frente a frente com Weverton, perdendo grande chance de virar para os visitantes.

O Palmeiras voltou do intervalo acelerando jogadas, pressionando bastante o Fortaleza, e rapidamente encontrou o caminho das redes. Após Yago Pikachu desviar chute de Caio Paulista com a mão, Ramon Abatti Abel foi chamado pelo VAR para rever o lance no vídeo, e assinalou pênalti. Desta vez, Estêvão foi quem bateu com categoria para fazer 2 a 1, aos 11 do segundo tempo. A joia de 17 anos chegou ao seu 11º gol no Brasileirão, alcançando Pedro, do Flamengo, na artilharia do campeonato.

Assim como na etapa inicial, o Palmeiras voltou a dar chances ao Fortaleza depois de fazer o gol. Quando Mayke, nitidamente sem ritmo de jogo, rebateu mal bola cruzada, Moisés aproveitou a sobra na grande área para bater rasteiro e deixar tudo igual, aos 17. O gol foi a gota dágua para Abel acionar o banco, colocando Giay, Maurício e Dudu em campo, e deixando o time alviverde mais ofensivo.

Os últimos 15 minutos foram de pressão do Palmeiras, com o Fortaleza acuado e explorando cada vez menos os contra-ataques. A equipe de Abel Ferreira continuou apostando em jogadas pelas laterais, mas encontrou dificuldades para entrar na área, congestionada pelos atletas da equipe cearense. Os donos da casa também tentaram levar a melhor em jogadas pelo alto, com Gómez virando atacante no fim, mas não conseguiram ser efetivos.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 2 X 2 FORTALEZA

PALMEIRAS - Weverton; Mayke (Giay), Vitor Reis, Gustavo Gómez e Caio Paulista; Zé Rafael (Maurício), Richard Ríos (Fabinho) e Raphael Veiga (Rony); Estêvão, Flaco López e Felipe Anderson (Dudu). Técnico: Abel Ferreira.

FORTALEZA - João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Titi e Mancuso; Matheus Rossetto (Zé Welison), Hércules (Pedro Augusto), Emmanuel Martínez (Pochettino); Yago Pikachu, Lucero (Renato Kayzer) e Moisés (Calebe). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

CARTÕES AMARELOS - Mayke (Palmeiras); Mancuso, Titi, Lucero, Pochettino e Brítez (Fortaleza)

ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (SC)

GOLS - Raphael Veiga (pênalti), aos 28, e Hércules, aos 38 do primeiro tempo; Estêvão (pênalti), aos 11, e Moisés, aos 17 do segundo tempo

PÚBLICO - 43.201

RENDA - Não disponível

LOCAL - Allianz Parque, em São Paulo (SP)

