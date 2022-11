Palmeiras renova com Marcelo Lomba e amplia contratos de Raphael Veiga e Luan

(via Agência Estado)

Abel Ferreira não se cansa de dizer que precisa de poucas peças de reposição no Palmeiras. E muito do seu discurso passa pela permanência dos atuais jogadores do elenco hendecacampeão brasileiro. Depois de perder Gustavo Scarpa, a ordem é segurar as principais peças para buscar em 2023 os títulos que escaparam, como a Libertadores. Nesta terça-feira, o clube anunciou a renovação de Marcelo Lomba e a ampliação dos acordos do meia Raphael Veiga e do zagueiro Luan.

Marcelo Lomba foi contratado no início do ano do Internacional sob a justificativa que seria um reserva à altura do titular Weverton. E ele comprovou em campo que o investimento foi um acerto da diretoria ao manter o alto nível da equipe quando solicitado. Prestes a completar 36 anos - faz aniversário dia 18 de dezembro -, ganhou um presente antecipado ao ampliar seu vínculo por mais uma temporada.

O acordo de Lomba com o Palmeiras encerrava em dezembro e agora ele assinará até o fim de 2023. Ao menos mais um ano para defender a invencibilidade em campo. Acionado em 11 oportunidades na temporada, o goleiro somou sete vitórias e quatro empates. Ou seja, com ele em campo, o Palmeiras não perdeu.

Vivendo a melhor fase da carreira, apenas de perder a reta final da temporada por causa de uma lesão, Raphael Veiga é considerado um dos pilares do Palmeiras. Sem Scarpa, a criatividade palmeirense passará por seus pés em 2023 e o clube se antecipou para evitar também perdê-lo para o mercado internacional.

O armador de 27 anos já estava garantido até dezembro de 2024, e agora ficará por pelo menos mais quatro temporadas. Ele aceitou nova oferta do clube e ampliou seu vínculo por mais duas temporadas, até dezembro de 2026.

Luan perdeu alguns jogos por lesão no começo do ano e acabou vendo Murilo assumir a vaga com maestria. Mesmo assim jamais desistiu de buscar seu espaço e sempre se destacou quando exigido. Com grandes apresentações, mostrou que segue em alta entre os companheiros e a comissão técnica, o que garantiu a renovação. O contrato que encerraria em dezembro de 2023 ganhou um ajuste por mais um ano.