Palmeiras recebe apoio da torcida na volta ao Brasil e Luan é o nome mais gritado

O Palmeiras chegou ao Brasil neste domingo, um dia após a derrota para o Chelsea no Mundial de Clubes, em Abu Dabi, nos Emirados Árabes. A delegação alviverde desembarcou no aeroporto de Guarulhos por volta das 13h30 e seguiu direto para a Academia de Futebol, na Barra Funda, no ônibus do clube.

O elenco foi recebido com festa por dezenas de palmeirenses que foram à porta do CT apoiar o time. O nome do zagueiro Luan, responsável por cometer o pênalti que resultou no gol da vitória dos ingleses, foi um dos mais gritados pelo grupo.

Luan voltou a ser ovacionado ao deixar o local com o seu carro e parou para agradecer os torcedores. Um menino levou um cartaz com a frase: "levanta a cabeça que você é monstro" para demonstrar apoio ao defensor.

Um esquema de segurança foi montado para a chegada do Palmeiras à Academia de Futebol. Assim como na despedida do elenco no embarque para Abu Dabi, uma barreira com grades de proteção foi colocada para isolar a área e facilitar o acesso do ônibus do clube no CT.

Os atletas foram liberados pela comissão técnica comandada por Abel Ferreira e se reapresentam na terça-feira. O Palmeiras volta a campo no dia seguinte, quando enfrenta a Ferroviária, às 19h, na Fonte Luminosa, em Araraquara, pelo Campeonato Paulista.