Palmeiras rebate Flamengo após protesto contra árbitro e critica Bap: 'Estratégias antiquadas'

O Palmeiras criticou publicamente a manifestação do Flamengo contra a arbitragem no empate com o Santos pelo Campeonato Brasileiro. A reclamação flamenguista é por conta de decisões de Anderson Daronco. O árbitro gaúcho apita, neste fim de semana, o clássico entre palmeirenses e corintianos.

O texto publicado pelo Palmeiras classifica o movimento do Flamengo como "estratégia antiquada para pressionar a arbitragem em um momento decisivo da temporada". Com o empate contra o Santos, o time rubro-negro ficou com apenas um ponto de vantagem sobre o alviverde.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"Ao criticar publicamente o árbitro Anderson Daronco por supostos erros cometidos na Vila Belmiro e destacar que 'curiosamente' ele estará à frente do Dérbi deste domingo, o Flamengo não apenas coloca sob suspeita as escalas elaboradas pela CBF, como ainda busca criar constrangimento para o referido profissional de arbitragem", critica o Palmeiras.

"Daronco não pode carregar para o Dérbi o peso de acontecimentos de um duelo anterior, tampouco ser submetido a qualquer tipo de pressão externa que possa comprometer a sua atuação", continua o texto palmeirense.

As reclamações do Flamengo envolvem diferentes lances na partida contra o Santos, os quais o clube carioca definiu como "erros graves" e "falta de critério". Um deles é a expulsão de Jorginho, após quase 10 minutos de análise no VAR, culminando no primeiro pênalti para o time santista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Outro lance foi uma falta de Barreal em Carrascal. Daronco aplicou cartão amarelo ao argentino. O VAR não recomendou revisão. O Flamengo argumenta que o adversário deveria ter sido expulso.

Foi mencionado, ainda, o segundo pênalti a favor do Santos, em lance de Luiz Araújo. O Flamengo afirma que não houve falta, cuja cobrança deu origem à jogada, e considera que a decisão resultou em mais um gol do adversário na partida.

O Flamengo lidera o Brasileirão com 61 pontos, contra 60 do Palmeiras. No domingo, enquanto ocorre o Dérbi, há também um Fla-Flu. Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), as chances alviverdes para o título são de 34,7%. As rubro-negras, 76,4%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

VEJA A NOTA DO PALMEIRAS NA ÍNTEGRA

O Palmeiras manifesta a sua indignação com o teor da nota divulgada nesta sexta-feira (9) pelo Flamengo. Ainda que tal posicionamento não surpreenda, tendo em vista as reiteradas condutas antiéticas praticadas pela atual gestão do clube carioca, é lamentável que uma relevante instituição do futebol nacional ainda recorra a estratégias antiquadas para pressionar a arbitragem em um momento decisivo da temporada. Ao criticar publicamente o árbitro Anderson Daronco por supostos erros cometidos na Vila Belmiro e destacar que "curiosamente" ele estará à frente do Derby deste domingo (11), o Flamengo não apenas coloca sob suspeita as escalas elaboradas pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol), como ainda busca criar constrangimento para o referido profissional de arbitragem. Daronco não pode carregar para o Derby o peso de acontecimentos de um duelo anterior, tampouco ser submetido a qualquer tipo de pressão externa que possa comprometer a sua atuação; pelo contrário, ele deve ter condições de exercer a sua função com a isenção e a tranquilidade esperadas em um dos maiores clássicos do futebol mundial. Como se sabe, a CBF disponibiliza fóruns institucionais para questionamentos e discussões sobre condutas e decisões da arbitragem. A opção por se manifestar ou não em público compete a cada clube, mas deve ser exercida, invariavelmente, com responsabilidade. O Palmeiras repudia comunicados levianos que ultrapassem os limites do debate saudável e coloquem em xeque a credibilidade das competições. Precisamos avançar na construção de um ambiente de maior respeito entre as instituições e os profissionais do futebol. Pressionar árbitros por meio de insinuações vazias em nada contribui com esse processo.