Palmeiras projeta receita para 2023 e prevê obter R$ 700 milhões, inferior a 2022

O Palmeiras trabalha com uma previsão de receita para 2023 da ordem de R$ 700 milhões, valor inferior ao que fez na temporada 2021, quando bateu na casa dos R$ 900 milhões. A estimativa para 2022 é de fechar o ano com R$ 750 milhões. Com toda a movimentação de suas contas no próximo ano, o clube espera ter um superávit de R$ 13 milhões.

O time paulista tem batido suas expectativas e metas. Seus números são considerados conservadores. A venda do atacante Endrick não está nesse planejamento, o que joga para cima seu faturamento e venda de atletas. O dinheiro do Real Madrid entra nas contas do clube no próximo ano fiscal.

Somente com direitos de transmissão dos jogos, o Palmeiras espera arrecadar R$ 165 milhões. As TVs pagam isso ao longo da temporada. O clube não ganha tudo de uma única vez. O segundo semestre costuma ser mais rico do que o primeiro. A estimativa de receita com seu programa de sócio-torcedor é de R$ 54 milhões.

Há um trabalho em marcha também na parte social do clube, com mais participação de seus associados. Há alguns anos, o Palmeiras atrai sócios com suas atividades no clube, restaurantes e lanchonetes. Muitas destas áreas passaram por reforma, como quadras e salas de esportes. Há ainda uma receita que diz respeito às possíveis conquistas do time de futebol, com premiações. O valor estimado é de R$ 40 milhões. Se ganhar a Copa do Brasil, por exemplo, esse valor é duplicado, porque o prêmio da competição costuma ser de R$ 80 milhões.

O clube tem reduzido sua dívida com seus credores, como a Crefisa, sua patrocinadora, de modo a usar parte do dinheiro arrecadado nas últimas temporadas para isso. A presidente Leila Pereira sempre disse que iria comandar o Palmeiras da mesma forma que comanda suas empresas. E tem feito isso. A dívida do clube com a Crefisa era de R$ 130 milhões e já teria baixado para R$ 85 milhões neste ano.

Há uma intenção de reduzir a folha de pagamento do time. Apenas os jogadores consagrados, como Dudu, recebem salários altos. Boa parte do elenco assinou contrato por valores entre R$ 200 mil e R$ 300 mil por mês. Há gatilhos de premiações que podem elevar esses rendimentos. O Palmeiras estima gastar quase R$ 70 milhões com o pagamento de jogadores e comissão técnica. A renovação do contrato do atacante Dudu pode jogar essa conta para cima. Dudu, Raphael Veiga e Weverton são os mais bem pagos do clube.

A previsão orçamentária do Palmeiras não contempla nenhuma outra fonte de receita das já existentes. O time de futebol ainda é o carro-chefe da arrecadação. Competições como a Copa Libertadores e a Copa do Brasil pagam bem a cada fase vencida, o que tem ajudado o clube com suas receitas, mesmo a despeito de o Palmeiras não ter vencido as duas competições nesta temporada.