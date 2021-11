Palmeiras poupa jogadores e chama garotos da base para o duelo contra Cuiabá

Da Redação

Após conquistar o título da Copa Libertadores da América ao bater o Flamengo, por 2 a 1, no estádio Centenário, no último sábado, o Palmeiras enfrentará o Cuiabá na próxima terça-feira, às 22h, na Arena Pantanal, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, com um time alternativo. Abel Ferreira, e sua comissão técnica, deu folga para a grande maioria dos jogadores que estiveram no Uruguai.

Dos jogadores relacionados para enfrentar o Cuiabá, apenas oito estavam com o Palmeiras na final da Libertadores. São eles: o goleiro Vinícius Silvestre, os laterais Gabriel Menino e Victor Luis, os zagueiros Renan e Kuscevic, o meia Matheus Fernandes, além dos atacantes Gabriel Veron e Wesley.

Os demais atletas que estarão em Cuiabá são das categorias de base da equipe alviverde. Ainda sem definir seu futuro no comando do Palmeiras, o técnico Abel Ferreira também viajará e comandará o clube da beira do gramado. Ainda existe a possibilidade do treinador ganhar férias antecipadas da diretoria.

Com isso, a expectativa é que o Palmeiras entre em campo com a seguinte formação: Vinícius Silvestre; Gabriel Menino, Kuscevic, Renan e Victor Luis; Matheus Fernandes, Fabinho e Pedro Bicalho; Gabriel Veron, Wesley e Gabriel Silva.

A lista de Abel Ferreira conta ainda com jogadores que sequer estrearam pela equipe principal, a exemplo do goleiro Mateus, do zagueiro Lucas Freitas, e dos atacantes Kevin e Vitor Hugo, alguns podem entrar em algum momento durante a partida.

Focado na Libertadores, o Palmeiras vem de uma série negativa de quatro tropeços consecutivos no Brasileirão. O time alviverde é o terceiro colocado, com 59 pontos, atrás apenas de Atlético Mineiro (78) e Flamengo (67).