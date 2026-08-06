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ARENA PANTANAL

Palmeiras perde para o Fortaleza, mas avança às quartas da Copa do Brasil

Alviverde é derrotado por 3 a 2 em Cuiabá, mas garante a classificação após vencer o jogo de ida por 3 a 0

Escrito por Leonardo Catto (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Palmeiras perde para o Fortaleza, mas avança às quartas da Copa do Brasil
Autor O resultado não impede a classificação alviverde às quartas, - Foto: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras relaxou no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil e perdeu para o Fortaleza por 3 a 2, na Arena Pantanal, em Cuiabá. O resultado não impede a classificação alviverde às quartas, já que o time havia aberto vantagem de 3 a 0 em São Paulo.

Abel Ferreira contou com o cenário favorável para rodar o elenco e dar oportunidades a garotos como Benedetti, Arthur e Riquelme Fillipi. Não foram exatamente as alterações que fizeram o time ser inferior ao Fortaleza na primeira etapa. O principal fator pareceu ter sido a postura reativa, que convidou o adversário ao ataque.

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O time de Paulo Autuori aceitou, insistiu e aproveitou oportunidades. O Palmeiras, porém, conseguiu tomar as rédeas do jogo, ainda mais com as entradas de titulares já no segundo tempo. Com mais posse de bola, a equipe controlou a partida e indicava que não iria mais sofrer, mas levou o terceiro nos minutos finais em falha defensiva.

O Fortaleza fez um primeiro tempo melhor que o Palmeiras e, assim, conseguiu ir para o intervalo vencendo o jogo por 2 a 1. O resultado, porém, ainda era longe do suficiente para virar o agregado.

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Foi o time tricolor que iniciou dominando as ações, ocupando o campo de ataque. O Palmeiras precisou se defender com duas linhas compactadas. Essa cena se manteve por quase toda a primeira etapa.

O placar foi aberto quando a defesa palmeirense deu espaço entre as linhas. Miritello recebeu livre na intermediária, aos 33 minutos. Com espaço, o argentino pôde ajeitar antes de mandar a bola no ângulo de Carlos Miguel.

O gol pareceu ter acordado o Palmeiras, que tentou reagir. O Fortaleza ainda mantinha a posse, mas bastou uma chegada para que os paulistas empatassem. Felipe Anderson carregou pela direita e, com uma finta, tirou três marcadores da jogada. Ele cruzou, e Flaco López, de primeira, empatou, aos 41. Era a primeira finalização dos palmeirenses na meta - e a única em todo primeiro tempo.

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Sem nada a perder, o Fortaleza não se abalou e manteve seu ritmo de ocupação de espaço no ataque. Com 44 minutos, Mailton subiu pela direita e cruzou. Carlos Miguel afastou mal, com um soco por baixo. A bola respingou em Murilo e sobrou para Rodriguinho fazer de barriga.

A postura do Palmeiras não mudou após o intervalo. O jogo mudou de fato com as entradas dos titulares Ramón Sosa, Jhon Arias e Andreas Pereira, que destravaram o time na busca pelo ataque.

Com mais volume na frente, o Palmeiras descolou escanteio, cobrado por Andreas Pereira para Murilo, aos 16 minutos do segundo tempo. O zagueiro cabeceou firme. João Ricardo quase segurou, mas furou e levou o empate.

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O domínio palmeirense se manteve. O Fortaleza ainda fazia seu jogo para buscar oportunidades, mas não encontrava mais um adversário puramente reativo. O Palmeiras passou a exercer a posse para controlar a partida.

Surpreendeu, portanto, quando o Fortaleza chegou ao terceiro. Mailton cobrou escanteio e o garoto Lucas Emanoel cabeceou sozinho, aos 44 minutos.

As quartas de final da Copa do Brasil serão definidas por sorteio, a ser realizado no dia 11, às 11h, na sede da CBF. Os jogos da próxima fase estão previstos para 26 de agosto e 3 de setembro. A partir das quartas, o chaveamento até a final é definido.

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No domingo, o Palmeiras volta a campo pelo Campeonato Brasileiro, o qual lidera. O adversário será o Internacional no Nubank Parque, em São Paulo. Depois, o time terá o jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, contra o Cerro Porteño.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 3 X 2 PALMEIRAS

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FORTALEZA - João Ricardo; Maílton, Lucas Gazal, Cardona (Neris) e Gabriel Fuentes; Rodrigo Santos (Vitinho), Lucas Sasha e Pierre (Ryan); Rodriguinho (Lucas Emanoel), Welliton (Paulo Baya) e Miritello. Técnico: Paulo Autuori.

PALMEIRAS - Carlos Miguel; Agustín Giay, Murilo, Benedetti e Arthur; Marlon Freitas (Emiliano Martínez), Lucas Evangelista (Andreas Pereira) e Felipe Anderson (Allan); Riquelme Fillipi (Jhon Arias), Flaco López e Vitor Roque (Ramón Sosa). Técnico: Abel Ferreira.

GOLS - Miritello, aos 33, Flaco López, aos 41, e Rodriguinho, aos 44 minutos do primeiro tempo; Murilo, aos 16, e Lucas Emanoel, aos 44 minutos do segundo tempo.

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CARTÃO AMARELO - Maílton.

ÁRBITRO - Rafael Klein (RS).

PÚBLICO - 15.186 presentes.

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RENDA - R$ 2.400.177,00.

LOCAL - Arena Pantanal, em Cuiabá.

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