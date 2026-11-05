Palmeiras passeia em casa, faz 6 no Remo e se mantém na cola do Flamengo
O Palmeiras fez o que dele se esperava e goleou por 6 a 1 o Remo nesta quinta-feira no Nubank Parque, para se manter na cola do Flamengo na disputa pelo taça do Brasileirão. O time alviverde deixou clara a diferença técnica entre os rivais, se impôs em casa diante do penúltimo colocado e resolveu a partida no primeiro tempo, etapa em que marcou quatro dos seis gols.
A goleada, construída com gols Jhon Arias, Maurício, Flaco López e Felipe Anderson, além de um contra do lateral azulino Marcelinho, deixa o Palmeiras com 73 pontos, três a menos que o líder Flamengo. Ambos disputam, rodada a rodada, mais uma vez, o título nacional.
O resultado aprofunda o calvário do Remo, penúltimo colocado, com 29 pontos, e que precisa de um milagre para se manter na Série A.
Foram necessários 20 minutos para o Palmeiras definir a vitória no Nubank Parque. Esse tempo bastou para a equipe de Abel Ferreira abrir vantagem de três gols.
O ataque com Arias, Mauricio e Vitor Roque funcionou e foi fundamental para a larga vantagem construída com facilidade, bem como a eficácia, atributo que não havia mostrado a equipe em jogos anteriores.
Arias fez os dois primeiros, aos 3 e aos 13, e Maurício ampliou, aos 20, consumando o domínio dos anfitriões, que acharam os espaços com facilidade e chegavam ao ataque com poucos passes.
De volta entre os titulares, Vitor Roque participou das principais jogadas de ataque e estava ansioso para marcar. Ele comemorou o quarto gol como se fosse seu, mas a arbitragem, que esperou o semiautomático validar o gol, notou que foi o lateral Marcelinho, do Remo, que marcou contra.
No acréscimo, José Welison se valeu de um vacilo de Andreas Pereira e descontou para os visitantes em chute que desviou em Gustavo Gómez.
Nada que diminuísse o domínio alviverde, ampliado no segundo tempo, etapa em que Abel resolveu lançar mão de Lucas Evangelista, Barboza e Flaco López, de modo a controlar os minutos em campo dos principais atletas.
Os três titulares entraram e mantiveram alto o nível técnico, especialmente Flaco López. Foi do argentino o quinto gol. Ele balançou a rede com a finalização que tem a sua assinatura. De canhota, bateu rasteiro no canto, rente à trave esquerda defendida por Marcelo Rangel.
Por vezes indolente, Felipe Anderson entrou com disposição quando foi acionado, fez o sexto e definiu o triunfo acachapante.
O passeio alviverde seguiu, com chances que, se aproveitadas, poderiam consumar um placar histórico. Vitor Roque e Khellven perderam as melhores oportunidades. Não fizeram falta.
A noite foi de festa na arena do Palmeiras, que se concentra no confronto com o Vasco que definirá o primeiro finalista da Copa do Brasil, domingo, às 16 horas. Se passar, o time paulista se manterá na disputa por três taças até o fim.
FICHA TÉCNICA
PALMEIRAS 6 X 1 REMO
PALMEIRAS - Carlos Miguel; Gómez (Barboza), Fuchs e Murillo; Khellven, Marlon Freitas (Lucas Evangelista), Andreas Pereira e Arthur; Arias (Flaco López), Vitor Roque e Mauricio (Felipe Anderson). Técnico: Abel Ferreira.
REMO - Marcelo Rangel; Marcelinho (Yago Pikachu), Marllon, Tchamba (Zé Ivaldo) e Marlon (Mayk); José Welison, Picco (Edson Fernando) e Patrick; Jajá (Eduardo Melo), Taliari e David Braga. Técnico: Thiago Carpini
GOLS - Arias, aos 3 e aos 13, Maurício, aos 20, Marcelinho (contra), aos 35, José Welison, aos 46 do 1ºT. Flaco López, aos 9, e Felipe Anderson, aos 34, do 2ºT.
ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO).
CARTÃO AMARELO - Marllon, Zé Ivaldo, Marcelinho e Edson Fernando.
PÚBLICO - 36.520 torcedores.
RENDA - R$ 2.428.351,43.
LOCAL - Nubank Parque, em São Paulo (SP).