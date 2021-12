Palmeiras oficializa chegadas do colombiano Atuesta e do goleiro Marcelo Lomba

Da Redação

O Palmeiras oficializou nesta terça-feira a contratação de seus primeiros reforços para a próxima temporada: o meio-campista Eduard Atuesta, que defendia o Los Angeles FC, dos Estados Unidos, e o goleiro Marcelo Lomba, ex-Internacional.

O jogador colombiano deixou o futebol americano após três anos e assinou contrato de cinco anos com o atual campeão da Libertadores, até o fim de 2026. A diretoria também anunciou a chegada do goleiro até o fim do próximo ano. O zagueiro chileno Valber Huerta, da Universidad Católica também está acordado com o clube.

"Estou impressionado, é tudo lindo", comentou Atuesta ao conhecer a Academia de Futebol. "Não vejo a hora de começar a usar os campos de jogo e as instalações do clube. Estou muito grato a Deus e à vida por estar aqui e vou tentar aproveitar ao máximo", acrescentou o atleta. No CT, ele passou por testes e exames nesta terça-feira.

Pesou na decisão do atleta de aceitar a proposta o fato de encontrar no Palmeiras um time competitivo, que disputa títulos de forma consecutiva desde 2015 e ganhou as duas últimas edições da Libertadores. Ele se encaixa no perfil que busca a diretoria atualmente: jovem, com 24 anos, e capaz de oferecer retorno esportivo e financeiro no futuro.

"Uma das coisas mais bonitas desta oportunidade e um dos maiores desafios para qualquer jogador é ir para uma equipe ganhadora e seguir ganhando. Isso é o mais difícil. Não é só chegar ao topo, mas é manter-se nele. Espero contribuir ao máximo e que eu apareça em muitas paredes deste complexo como campeão", declarou.

Atuesta era desejo antigo do Palmeiras. No início do ano, o clube tentou sem sucesso a contratação do meio-campista de 23 anos. Desta vez, o acordo foi selado. O meia é destro, versátil, bom cobrador de faltas e elogiado pelo seu passe refinado. Para ficar com 70% dos direitos econômicos do atleta, o clube deve desembolsar aproximadamente R$ 20 milhões.

O novo reforço será o nono colombiano a vestir a camisa alviverde na história, seguindo os passos de Rincón, Lozano, Asprilla, Muñoz, Armero, Mina, Borja e Angulo, este último em 2020. "Rincón e Asprilla são históricos para nós, colombianos. Os outros também são enormes, por isso vestiram a camisa do Palmeiras e ajudaram a construir o clube lindo que é hoje. Espero ajudar da mesma forma e que o legado dos colombianos siga crescendo no Palmeiras", disse Atuesta. Ele contou ter perguntado ao jovem Ivan Angulo, que não está mais na equipe, sobre a torcida, o clube e a cidade. E ouviu que não poderia recusar a oportunidade.

Atuesta iniciou a carreira no Independiente Medellín, da Colômbia, onde jogou entre 2016 e 2018. Em sua primeira temporada como profissional, ajudou a equipe colombiana na conquista do Torneio Apertura. Emprestado ao Los Angeles FC em 2018, foi posteriormente comprado em definitivo e disputou quase 100 jogos pela liga norte-americana, com nove gols e 23 assistências ao longo de quatro temporadas.

As boas atuações lhe renderam um lugar na seleção do campeonato em 2019 e 2021. O meio-campista encerra sua participação pelo Los Angeles FC como o segundo maior garçom da história do clube, além de terceiro com mais partidas (96), em jogos como titular (84), em minutos jogados (7.593) e em finalizações a gol (137).

"O sentimento é de gratidão e espero que minha transferência seja boa para que o clube siga crescendo. E tenho certeza de que os torcedores do Los Angeles torcerão agora para o Palmeiras também",

Com passagens pela seleção colombiana Sub-20, Atuesta foi o capitão e um dos principais jogadores da equipe no Sul-Americano da categoria em 2017, no Equador. Também tem no currículo convocações para a seleção sub-23, pela qual disputou o Pré-Olímpico do ano passado, na Colômbia, além de partidas amistosas para o torneio.

NOVO GOLEIRO - Poucos minutos após anunciar a contratação de Atuesta, o Palmeiras deu outra boa notícia para seu torcedor. Ex-Internacional, o goleiro Marcelo Lomba, de 34 anos, foi oficializado até o fim de 2022. Chega para a vaga de Jailson, agora no Cruzeiro. Abel Ferreira queria um reserva à altura de Weverton e resolveu apostar no titular do time gaúcho ao longo do Brasileirão.

Lomba assinou o contrato e não poupou elogios à nova casa. "Estou muito feliz, é a maior oportunidade da minha vida vir para o atual bicampeão da Libertadores", afirmou. "Tive outras sondagens, mas quando o Palmeiras chamou, eu falei para tudo, vamos ouvir com o maior carinho do mundo. Desde criança via os grandes times do Palmeiras e tinha vontade de jogar aqui", garantiu. "É um grupo vencedor, que tem feito história e espero aprender, somar, ajudar e trabalhar muito para fazermos um ano de 2022 histórico."

Com muitos jogos da seleção brasileira previstos para o próximo ano, Marcelo Lomba deve atuar bastante com as possíveis convocações de Weverton. Ele já imagina fazer história em um clube no qual os goleiros costumam se destacar e virar ídolos.

"Estava pensando nisso no voo, sobre fazer parte da história de um clube com tão grandes goleiros. Quando eu estava começando a carreira, o Marcos era o goleiro da seleção e eu sempre gostei de vê-lo tanto dentro quanto fora de campo, tanto pela sua forma de agarrar quanto pela sua irreverência. Aí (Fernando) Prass, Jailson e Weverton deram sequência e também têm feito história", disse

Na visão de Lomba, a parceria com Weverton será muito boa e vitoriosa. "Trabalhar com o Weverton será um privilégio. Ele é um atleta reconhecido nacional e internacionalmente e, para mim, um goleiro completo. Será um ano com muitos jogos, o Palmeiras disputa todas as competições e vou poder observá-lo no dia a dia. Quero ajudá-lo, aprender bastante e elevar o nível, tendo, acima de tudo, uma amizade e um companheirismo muito fortes."