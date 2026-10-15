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Palmeiras não cai na Libertadores após vencer ida do mata-mata desde 2019; veja retrospecto

Escrito por Leonardo Catto (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O gol sofrido no fim pelo Palmeiras contra o Fluminense (ganhou por 2 a 1) pode até deixar a disputa por uma vaga na final da Libertadores aberta, mas os cariocas precisam quebrar uma escrita de sete anos para eliminar os paulistas. Desde 2019, o clube alviverde não cai no mata-mata da competição após vencer o jogo de ida.

Naquele ano, a equipe foi eliminada nas quartas de final para o Grêmio. O Palmeiras havia vencido a ida, em Porto Alegre, por 1 a 0, e perdeu a volta, no Pacaembu, por 2 a 1. Mesmo com o agregado empatado, o time foi eliminado pelo critério do gol fora, ainda em vigor na época.

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A partir de então, sempre que o Palmeiras venceu o jogo de ida no mata-mata da Libertadores, classificou-se para a próxima fase. Em seis edições, foram três eliminações. Em duas, a equipe perdeu na ida. Em outra, empatou ambas e caiu nos pênaltis.

As quedas vieram em 2022, com uma derrota e um empate com o Athletico-PR na semifinal; em 2023, nos pênaltis após dois empates com o Boca Juniors; e em 2024, nas oitavas de final, contra o Botafogo, com uma derrota e um empate.

Em 2020, ano do bicampeonato, o Palmeiras passou pelo Delfín com duas vitórias; pelo Libertad, com um empate e uma vitória; e pelo River Plate, com uma vitória (3 a 0) e uma derrota (2 a 0).

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No ano seguinte, quando conquistou o tri, a equipe superou a Universidad Católica, com duas vitórias; o São Paulo, com um empate e uma vitória; e o Atlético-MG, pelo gol fora, após dois empates.

Já no ano passado, os adversários superados foram Universitario, com empate e vitória; River Plate, com duas vitórias; e LDU, com derrota (3 a 0) e vitória (4 a 0).

Na atual edição, o Palmeiras passou por Cerro Porteño, com um empate e uma vitória; e pela LDU, com vitória e uma derrota, ganhando nos pênaltis. O gol sofrido contra o Fluminense foi um lamento, mas o placar ainda é valorizado pela comissão palmeirense.

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"Um placar de 2 a 0 seria melhor, mas é uma semifinal. Dois jogos. Fomos muito pragmáticos, poderíamos ter feito mais um gol, mas conseguimos um bom resultado", disse o auxiliar Vítor Castanheira.

Do outro lado, o Fluminense acredita na tentativa de virar no Nubank Parque. "Acredito que fizemos um bom jogo no geral, tiramos os dois gols que tomamos por falta de atenção. Acredito que a performance de hoje nos dá esperança de ir lá e buscar a classificação, mesmo com a qualidade que o Palmeiras tem", afirmou Thiago Silva.

O jogo de volta será no dia 21. Quem avançar terá pela frente na final Flamengo ou Estudiantes, os outros dois semifinalistas. O Palmeiras pode jogar pelo empate para ir à oitava decisão de Libertadores de sua história. O Fluminense tem de vencer por dois gols de diferença.

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