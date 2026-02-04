Palmeiras mostra bom futebol, goleia o Vitória e vence a primeira pelo Brasileirão
Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline
O Palmeiras conquistou a primeira vitória no Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira ao bater o Vitória por 5 a 1, na Arena Barueri, pela segunda rodada. Com facilidade, a equipe de Abel Ferreira se impôs sobre o adversário e fez uma das melhores exibições até aqui nesta temporada.
O terceiro gol, de Maurício, consagrou o bom futebol do time. Andreas e Piquerez tabelaram mais de uma vez até o uruguaio encontrar o camisa 18 desmarcado na área. Antes disso, uma blitz de jogadas aéreas deu resultado, duas vezes, com Murilo e Gustavo Gómez. Seria noite perfeita da dupla de zaga, mas os dois "apagaram" em ataque no qual Dudu descontou. Allan ainda fez um golaço, e Sosa fechou a conta.
O próximo compromisso na agenda palmeirense é o clássico com o Corinthians, pelo Paulistão, no domingo, na Neo Química Arena. Já o Vitória visita o Jequié, pelo Campeonato Baiano, no sábado.
Desde o primeiro minuto, o Palmeiras aplicou pressão alta contra o Vitória. Quando perdia a bola, o time paulista recuperava rapidamente a bola.
Allan, pela direita, era bem acionado, nas costas de Ramon. As melhores chegadas, contudo, foram em bolas paradas. Foi assim que Gustavo Gómez apareceu, também atrás do lateral-esquerdo adversário, e quase abriu o placar de cabeça.
A insistência na bola aérea deu certo. Andreas cobrou escanteio, e Murilo subiu bem para cabecear forte e marcar. O Palmeiras ainda não tinha brilho, mas mantinha domínio das ações.
Novamente em bola alta, Murilo desviou, e bola sobrou para Gómez. O paraguaio se posicionou como um centroavante para, com um toque, encobrir Gabriel e ampliar.
Com a bola no chão, o Palmeiras, enfim, mostrou qualidade acima da média. Andreas e Piquerez tabelaram duas vezes, até o uruguaio cruzar, encontrando Maurício livre para fazer o terceiro.
Jair Ventura voltou do intervalo com mudanças. O Vitória teve mais posse, mas não levava perigo ao Palmeiras. Até que, aos 11 minutos, Dudu tabelou com dois companheiros e, diante de uma defesa desligada, mandou uma bomba para o gol de Carlos Miguel, descontando.
Mesmo com o ânimo do gol, o Vitória não conseguia fazer grande reação. Já o Palmeiras se manteve atacando. Pouco depois de sofrer o desconto, o time ampliou em linda jogada individual de Allan. O camisa 40 cortou para dentro e, de canhota, mandou no cantinho de Gabriel.
Já com ritmo mais baixo, o Palmeiras ainda chegou ao quinto. Ramón Sosa, que entrou no lugar de Allan, bateu de fora da área, a bola desviou em Luan Cândido e encobriu Gabriel.
FICHA TÉCNICA
PALMEIRAS 5 X 1 VITÓRIA
PALMEIRAS - Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira (Luis Pacheco), Allan (Ramón Sosa) e Maurício (Larson); Flaco López (Bruno Rodrigues) e Vitor Roque (Luighi). Técnico: Abel Ferreira.
VITÓRIA - Gabriel; Riccieli (Dudu), Neris e Zé Marcos (Luan Cândido); Nathan Mendes (Mateus Silva), Baralhas, Caíque e Ramon; Erick (Matheuzinho), Fabri (Lawan) e Cantalapiedra. Técnico: Jair Ventura.
GOLS - Murilo, aos 23, e Gustavo Gómez, aos 28, e Maurício, aos 49 minutos do primeiro tempo; Dudu, aos 11, Allan, aos 17 minutos do segundo tempo.
ÁRBITRO - Savio Pereira Sampaio (DF).
CARTÕES AMARELOS - Allan (Palmeiras); Nathan Mendes, Ramon, Zé Marcos e Lawan (Vitória).
PÚBLICO - 8.953 presentes.
RENDA - R$ 263.547,00.
LOCAL - Arena Barueri, em Barueri (SP).