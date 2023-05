Palmeiras marca com Dudu e busca empate com o Atlético-MG fora de casa pelo Brasileirão

Em jogo bastante disputado no Mineirão, o Palmeiras empatou com o Atlético-MG, por 1 a 1, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. A partida foi marcada pelo excesso de faltas e pela queda do nível técnico das equipes no segundo tempo, visivelmente cansadas. Pavón abriu o placar para os donos da casa, no primeiro tempo, e Dudu deixou tudo igual na etapa final.

O empate faz o Palmeiras ir a 16 pontos, mantendo a vice-liderança na tabela de classificação do Brasileiro, e chegando a 15 jogos sem perder. O Atlético, por sua vez, ocupa o quarto lugar da classificação, com 14 pontos.

A equipe alviverde volta a campo na quarta-feira, quando enfrentará o Fortaleza, fora de casa, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O time de Abel Ferreira venceu a primeira perna por 3 a 0 e pode perder por até dois gols de diferença para garantir a classificação.

Candidatos ao título, Palmeiras e Atlético-MG entraram em campo com a promessa de um grande jogo. Os primeiros dez minutos do time paulista foram de grande intensidade. Logo ao seis minutos, Rony aproveitou uma bobeada da defesa atleticana para fazer um golaço de bicicleta, deixando o goleiro Everson sem reação. A pintura, porém, foi anulada pelo VAR, que assinalou impedimento do atacante palmeirense no início da jogada.

As duas equipes se lançaram ao ataque e a elevada qualidade técnica de ambos os times, por vezes, foi ofuscada pelas disputas físicas, com muitas faltas na faixa central. A zaga palmeirense foi soberana nos duelos com Hulk e Paulinho, bastante acionada por meio de bolas esticadas. Artur e Dudu deram trabalho para os laterais do Atlético. Convocado mais uma vez para a seleção brasileira, Rony foi seguido de perto pela dupla de zaga e, sempre que necessário, apelava para a falta.

Pouco acionado durante quase todo primeiro tempo, Weverton mostrou por que foi mais uma convocado para defender o Brasil. O goleiro palestrino fez uma importante defesa em chute de Battaglia, após bate rebate na grande área. O goleiro palmeirense, porém, não teve o que fazer quando Pavón arrancou do meio-campo, driblou Luan e bateu colocado para marcar um golaço e abrir o placar no Mineirão.

Se o Atlético-MG viu a estrela de Pavón brilhar em jogada individual, o Palmeiras teve êxito no jogo coletivo. Na volta do intervalo, o time paulista aproveitou a guarda baixa da equipe mineira para agredir o adversário. Aos 6, Artur recebeu passe de Marcos Rocha na direita e cruzou para Dudu cabecear sozinho e igualar o marcador.

Assim como aconteceu no primeiro tempo, a partida foi marcada pelas divididas na etapa final, com um alto número de faltas. O desgaste ficou nítido e o nível técnico da partida caiu, com os goleiros trabalhando menos. Tanto Abel Ferreira quanto Eduardo Coudet, técnico atleticano, fizeram alterações visando mitigar o cansaço dos atletas, deixando de lado qualquer mudança tática.

A partida voltou a ganhar emoção somente aos 35 minutos, quando Igor Gomes, ex-São Paulo que havia entrado no segundo tempo, recebeu na frente após boa triangulação na entrada da área e chutou lascado, tirando tinta da trave de Weverton. A entrada de Endrick e John John ajudou a melhorar a pressão do Palmeiras na frente, e a partida ficou aberta até os últimos minutos, mas o placar continuou inalterado até o apito final.

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO-MG 1 X 1 PALMEIRAS

ATLÉTICO-MG - Éverson; Mariano (Saravia), Nathan Silva, Jemerson e Rubens (Igor Gomes); Battaglia, Hyoran (Patrick), Zaracho e Pavón; Paulinho e Hulk. Técnico: Eduardo Coudet.

PALMEIRAS - Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Luan Gustavo Gómez e Vanderlan; Zé Rafael, Gabriel Menino (Richard Ríos) e Raphael Veiga (John John); Artur, Dudu (Breno Lopes) e Rony (Endrick). Técnico: Abel Ferreira.

GOLS - Pavón, aos 44 minutos do primeiro tempo. Dudu, aos 6 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Nathan Silva, Zaracho e Pavón (Atlético-MG); Gabriel Menino, Raphael Veiga e Vanderlan (Palmeiras).

ÁRBITRO - Bráulio da Silva Machado (SC).

RENDA - R$ 2.199.727,10.

PÚBLICO - 53.236 torcedores.

LOCAL - Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG).