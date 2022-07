Palmeiras mantém mistério e evita confirmar Rony em clássico com o São Paulo

(via Agência Estado)

A comissão técnica do Palmeiras decidiu manter o mistério na véspera do clássico com o São Paulo. O clube não revelou se o atacante Rony terá condições de disputar a partida decisiva com o rival na noite desta quinta-feira, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O time alviverde precisa reverter a derrota por 1 a 0 sofrida na ida.

O Palmeiras treinou na manhã desta quarta-feira sem a presença de jornalistas, como virou costume desde o início da pandemia. Em seu site, o clube não citou o nome do jogador, ausente também nas imagens do treino divulgadas para a imprensa, e evitou apontar a possível escalação para esta quinta.

Rony virou dúvida ao sair de campo machucado no empate sem gols com o Fortaleza, no domingo, pelo Brasileirão. As chances de estar em condições de jogar o clássico são mínimas, pela avaliação inicial do clube, que não revelou detalhes sobre o problema físico e nem o possível tempo de recuperação.

Se Rony for vetado de fato, o técnico Abel Ferreira deve escalar o trio de ataque com Gustavo Scarpa, Dudu e Breno Lopes. Outras opções são Wesley e Gabriel Veron, que sofrerá punição administrativa e financeira, segundo o clube, após aparecer em vídeo, às vésperas do clássico, numa balada ingerindo o que aparenta ser bebida alcoólica.

Com chances de entrar em campo nesta quinta, Wesley disse nesta quarta que está ciente da responsabilidade em um clássico decisivo. "É um jogo de extrema importância, não só para a competição como também para a temporada. Além de ser uma eliminatória da Copa do Brasil, é um clássico e trabalhamos muito para estarmos sempre vencendo e nos fortalecendo cada vez mais na temporada", comentou.

Dono de cinco assistências na temporada, ele afirmou estar pronto para entrar em campo, se necessário."A gente vem se preparando no dia a dia. Tem que estar todo mundo pronto, independente da concorrência, que no Palmeiras é grande, sabemos da qualidade do elenco inteiro. Precisamos de todos para quando entrar poder corresponder da melhor forma possível", declarou.

O Palmeiras pode entrar em campo nesta quinta escalado com Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Scarpa, Dudu e Breno Lopes (Gabriel Veron ou Wesley).