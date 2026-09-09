Palmeiras joga para o gasto, vence a LDU em casa e jogará pelo empate no Equador

O Palmeiras conseguiu vantagem mínima no confronto das quartas de final da Libertadores, ao derrotar a LDU por 1 a 0 nesta quarta-feira, no Nubank Parque. O esforçado lateral-direito argentino Giay viveu noite inspirada e marcou o único gol da partida, o seu primeiro em mais de dois anos de Palmeiras.

Um ano depois da "noite mágica" contra o mesmo rival, o time alviverde apresentou grande volume de jogo e deixou o campo um pouco frustrado por ter sido incapaz de construir um placar mais confortável. Foi uma atuação razoável, sem brilho.

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Não fez muito o time treinado por Abel Ferreira, mas o suficiente para jogar na altitude de Quito, no Equador, daqui a uma semana, com a vantagem do empate para se classificar às semifinais.

Esquema tão venerado por Abel Ferreira, o sistema com três zagueiros foi escolhido pelo treinador, que considera possível ser muito ofensivo com uma linha de três defensores.

Poderia ser um problema porque Piquerez e Giay, os dois laterais, não têm como virtude atacar. Mas o treinador estava certo, em partes, porque Giay, com menos obrigações defensivas, contribuiu como nunca no ataque.

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Foi do argentino o gol que abriu o placar, o primeiro em mais de dois anos de Palmeiras, aproveitando rebote como se fosse um atacante. No lance, Vitor Roque, um pouco mais confiante do que em jogos anteriores, finalizou e viu o goleiro espalmar na cabeça do lateral, que viu sua finalização de "peixinho" bater no travessão antes de entrar.

O gol saiu aos 25 minutos. Antes e depois disso, o Palmeiras foi superior. Não muito, mas o suficiente para apertar os equatorianos, visivelmente inferiores tecnicamente e que decidiram encarar de frente o rival, sem limitar-se a se defender.

Não fez mais gols na etapa inicial a equipe alviverde porque falhou nas conclusões e encontrou dificuldades para, tendo bastante volume de jogo, sufocar a LDU. Chegou perto de ampliar com Arias, que parou em defesa de Valle. O time equatoriano pouco produziu ofensivamente. Ainda assim, recebeu um presente de Carlos Miguel dentro da área que Estrada não soube aproveitar.

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O primeiro tempo alviverde foi razoável. Melhor foram os minutos inicias da segunda etapa. Intenso, o Palmeiras roubou bolas, sufocou a LDU e criou para fazer o segundo. Mas ou Flaco enfeitou demais perto do gol ou Arias não estava com o pé na forma.

O goleiro Valle também fez defesas importantes - a melhor delas em cabeceio de Murilo - e ajudou a esfriar o ímpeto palmeirense a partir dos 25 minutos. Depois disso, o volume foi caindo em parte por causa do desequilíbrio palmeirense ao atacar. O time fez muito pela direita, com Arias por ali e Giay em noite inspirada. E nada pela esquerda, já que Piquerez e Evangelista nada faziam senão desarmar.

Faltaram também jogadas por dentro, mais articulações entre Vitor Roque, Flaco e Arias e tentativas de trabalhar a bola com seus mais técnicos jogadores.

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Abel Ferreira preferiu manter o esquema com três zagueiros até o fim e não abriu mão de Evangelista, volante com claras debilidades técnicas. O treinador mexeu apenas uma vez. O time cansou e seguiu incapaz de fazer mais do que lançar bolas à área.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 1 X 0 LDU

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PALMEIRAS - Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez, Barboza; Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Jhon Arias e Piquerez; Vitor Roque (Heittor) e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

LDU - Gonzalo Valle; Weigandt, Ricardo Adé, Allala e Segovia; Pretell (González), Cornejo (Juanse Rodríguez), Lucas Rodríguez (Alvarado); Corozo, Estrada (Deyverson) e Quiñónez (Carabalí). Técnico: Gustavo Álvarez.

GOL - Giay, aos 25 do primeiro tempo.

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CARTÕES AMARELOS - Estrada, Cornejo, Quiñónez, Gustavo Gómez e Allala.

ÁRBITRO - Jesús Valenzuela (Venezuela).

PÚBLICO - 38.453 torcedores.

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RENDA - R$ 3.191.908,35.

LOCAL - Nubank Parque, em São Paulo (SP).