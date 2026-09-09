Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

Palmeiras joga para o gasto, vence a LDU em casa e jogará pelo empate no Equador

Escrito por Ricardo Magatti (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O Palmeiras conseguiu vantagem mínima no confronto das quartas de final da Libertadores, ao derrotar a LDU por 1 a 0 nesta quarta-feira, no Nubank Parque. O esforçado lateral-direito argentino Giay viveu noite inspirada e marcou o único gol da partida, o seu primeiro em mais de dois anos de Palmeiras.

Um ano depois da "noite mágica" contra o mesmo rival, o time alviverde apresentou grande volume de jogo e deixou o campo um pouco frustrado por ter sido incapaz de construir um placar mais confortável. Foi uma atuação razoável, sem brilho.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Não fez muito o time treinado por Abel Ferreira, mas o suficiente para jogar na altitude de Quito, no Equador, daqui a uma semana, com a vantagem do empate para se classificar às semifinais.

Esquema tão venerado por Abel Ferreira, o sistema com três zagueiros foi escolhido pelo treinador, que considera possível ser muito ofensivo com uma linha de três defensores.

Poderia ser um problema porque Piquerez e Giay, os dois laterais, não têm como virtude atacar. Mas o treinador estava certo, em partes, porque Giay, com menos obrigações defensivas, contribuiu como nunca no ataque.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Foi do argentino o gol que abriu o placar, o primeiro em mais de dois anos de Palmeiras, aproveitando rebote como se fosse um atacante. No lance, Vitor Roque, um pouco mais confiante do que em jogos anteriores, finalizou e viu o goleiro espalmar na cabeça do lateral, que viu sua finalização de "peixinho" bater no travessão antes de entrar.

O gol saiu aos 25 minutos. Antes e depois disso, o Palmeiras foi superior. Não muito, mas o suficiente para apertar os equatorianos, visivelmente inferiores tecnicamente e que decidiram encarar de frente o rival, sem limitar-se a se defender.

Não fez mais gols na etapa inicial a equipe alviverde porque falhou nas conclusões e encontrou dificuldades para, tendo bastante volume de jogo, sufocar a LDU. Chegou perto de ampliar com Arias, que parou em defesa de Valle. O time equatoriano pouco produziu ofensivamente. Ainda assim, recebeu um presente de Carlos Miguel dentro da área que Estrada não soube aproveitar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O primeiro tempo alviverde foi razoável. Melhor foram os minutos inicias da segunda etapa. Intenso, o Palmeiras roubou bolas, sufocou a LDU e criou para fazer o segundo. Mas ou Flaco enfeitou demais perto do gol ou Arias não estava com o pé na forma.

O goleiro Valle também fez defesas importantes - a melhor delas em cabeceio de Murilo - e ajudou a esfriar o ímpeto palmeirense a partir dos 25 minutos. Depois disso, o volume foi caindo em parte por causa do desequilíbrio palmeirense ao atacar. O time fez muito pela direita, com Arias por ali e Giay em noite inspirada. E nada pela esquerda, já que Piquerez e Evangelista nada faziam senão desarmar.

Faltaram também jogadas por dentro, mais articulações entre Vitor Roque, Flaco e Arias e tentativas de trabalhar a bola com seus mais técnicos jogadores.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Abel Ferreira preferiu manter o esquema com três zagueiros até o fim e não abriu mão de Evangelista, volante com claras debilidades técnicas. O treinador mexeu apenas uma vez. O time cansou e seguiu incapaz de fazer mais do que lançar bolas à área.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 1 X 0 LDU

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

PALMEIRAS - Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez, Barboza; Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Jhon Arias e Piquerez; Vitor Roque (Heittor) e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

LDU - Gonzalo Valle; Weigandt, Ricardo Adé, Allala e Segovia; Pretell (González), Cornejo (Juanse Rodríguez), Lucas Rodríguez (Alvarado); Corozo, Estrada (Deyverson) e Quiñónez (Carabalí). Técnico: Gustavo Álvarez.

GOL - Giay, aos 25 do primeiro tempo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CARTÕES AMARELOS - Estrada, Cornejo, Quiñónez, Gustavo Gómez e Allala.

ÁRBITRO - Jesús Valenzuela (Venezuela).

PÚBLICO - 38.453 torcedores.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

RENDA - R$ 3.191.908,35.

LOCAL - Nubank Parque, em São Paulo (SP).

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Copa Libertadores Futebol LDU Palmeiras
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV