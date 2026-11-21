O Palmeiras já desistiu do Brasileirão, como adiantou o seu treinador, o português Abel Ferreira. Por isso, joga neste sábado para evitar que o Flamengo seja campeão antecipadamente na arena palmeirense. Líder e vice-líder do campeonato se enfrentam às 16h30 no Nubank Parque.

Tão aguardado, o confronto da 36ª rodada entre os dois times que têm dominado o futebol nacional e polarizado a disputa por taças, poderia mudar o rumo do campeonato. Mas a inconsistência do Palmeiras e a regularidade do Flamengo no segundo turno fizeram com que os dois se afastassem na tabela.

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São 79 pontos para o Flamengo, que abriu seis de vantagem em relação ao Palmeiras, com nove pontos em disputa. Basta um empate neste sábado para que a equipe rubro-negra confirme o seu nono título brasileiro com três rodadas de antecedência e dê a volta olímpica diante de milhares de palmeirenses.

Palmeiras derreteu após campanha irretocável no primeiro turno

O Palmeiras fez campanha irretocável no primeiro turno, período em que alcançou aproveitamento de 77,2%, o melhor de sua história, com 44 pontos conquistados de 57 possíveis. Liderou o certame nacional entre a oitava e a 22ª rodada e chegou a abrir oito pontos de vantagem.

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O rendimento começou a cair no retorno do campeonato depois da Copa do Mundo. O derretimento se intensificou entre agosto e setembro, com derrotas inesperadas para Atlético-MG e Fluminense, e empates com Internacional, Mirassol, Botafogo e Grêmio.

"Acho que a equipe do Flamengo foi forte, foi eficaz e não teve tantos contratempos como nós tivemos", avaliou Abel Ferreira. As intempéries que mencionou o treinador podem ser a queda de rendimento de alguns de seus principais jogadores, as lesões e o calendário mais intenso nesta temporada para a equipe alviverde, garantida nas finais da Libertadores e da Copa do Brasil.

"Nós só vamos ter três dias para nos prepararmos para a final da Libertadores e, depois, temos a possibilidade de ir jogar no outro lado do mundo. Não estou dizendo que a culpa é de quem organiza. As coisas são como são", adicionou o técnico português, frequentemente indignado com o grande volume de jogos em poucos dias. Ele também se queixou de não poder ter escalado contra o Cruzeiro atletas que serviram as suas seleções na Data Fifa.

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A presidente Leila Pereira avisou que o foco do Palmeiras está direcionado às finais das Copas. "Estou muito feliz de, mais uma vez, estarmos em duas finais. É isso que você, torcedor, tem que valorizar e tem que torcer para que dê tudo certo", disse a dirigente, em vídeo gravado em frente ao complexo aquático do clube social cuja reforma ela financiou.

O cenário apresentado indica que Abel Ferreira não usará força máxima. É provável que preserve alguns jogadores titulares. Mas não deve escalar apenas reservas. A ideia é preparar o elenco para a decisão da Libertadores daqui a uma semana.

As baixas são Alexander Barboza, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, além dos machucados Murilo, Piquerez e Paulinho.

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O embalo do Flamengo até a conquista iminente

Enquanto o Palmeiras oscilou, o Flamengo embalou e mostrou consistência no torneio que premia a regularidade. Se deu vexame na Copa do Brasil e na Libertadores, competições nas quais foi eliminado por Vitória e Estudiantes, o time treinado por Leonardo Jardim manteve regularidade no segundo turno do Brasileirão, sobretudo no segundo turno.

Os cariocas assumiram a liderança na 26ª rodada para não mais perdê-la. A atual sequência positiva contempla 12 jogos de invencibilidade e deixa tranquilo o torcedor rubro-negro, prestes a ver a o terceiro bicampeonato brasileiro consecutivo - os outros foram em 1982/1983 e 2019/2020.

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A vantagem de seis pontos que deixou o Flamengo com uma mão na taça foi aberta na última rodada, com a vitória sobre o Athletico-PR e o tropeço do Palmeiras, que levou a virada do Cruzeiro no Mineirão

"No futebol não existem vantagens, existe a realidade. Nós precisamos fazer mais três pontos nesta sequência de três jogos, com certeza que queremos ir à casa do adversário e conseguir um resultado que nos permita ganhar o campeonato, mas sabemos que o adversário também o vai fazer", afirmou o técnico Leonardo Jardim, com discurso cauteloso.

"Vai ser um jogo competitivo entre os dois times, em que as duas equipes vão ter ambição. E nós também temos a nossa ambição de ter um resultado positivo lá", acrescentou. Ele não tem ozagueiro Léo Pereira e o volante Erick Pulgar, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

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Caso conquiste o título, o Flamengo não deve receber o troféu depois da partida na casa do Palmeiras. A ideia da CBF é entregar a taça no primeiro jogo do campeão como mandante. Portanto, diante da Chapecoense, na última rodada.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X FLAMENGO

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PALMEIRAS: Carlos Miguel; Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Benedetti; Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista e Arthur; Arias, Mauricio e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

FLAMENGO: Rossi; Varela, Danilo, Léo Ortiz, Alex Sandro; Jorginho, Saúl, Arrascaeta; Carrascal, Samuel Lino, Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.

ÁRBITRO: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE).

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DATA: 21/11

HORÁRIO: 16h30.

LOCAL: Nubank Parque.