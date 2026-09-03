Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

Palmeiras ironiza Neymar após bronca ao gramado da Vila e enaltece sintético: 'Sempre perfeito'

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O Palmeiras resolveu comprar briga com Neymar após a reclamação do astro santista ao gramado da Vila Belmiro. O camisa 10 detonou o responsável por cuidar do campo "esburacado" após ser substituído por lesão ainda no intervalo - o clássico terminou com empate sem gols e vaga do time da capital. O alviverde usou as redes sociais para ironizá-lo e defender o sintético do Nubank Parque.

Neymar não atuou no jogo de ida, com triunfo verde por 3 a 0, mas garantiu que sua ausência não teve relação com o fato de evitar atuar em gramados sintéticos. Há tempos que o santista reclama do piso e virou uma persona non grata para os palmeirenses, que desde a vaga na semifinal vêm cutucando o astro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"Queremos dar os parabéns aos responsáveis pelo campo do Nubank Parque... Não importa o dia, o gramado está sempre perfeito e sem buracos, porque é cuidado diariamente", ironizou o Palmeiras em suas redes sociais, usando frase semelhante à de Neymar.

"Queria dar os parabéns ao nosso responsável do campo da Vila Belmiro... ontem foi o pior gramado que a Vila já teve, cheio de buraco porque fizeram descompactação 1 dia antes do jogo. INACREDITÁVEL!!!", escreveu o camisa 10, buscando justificativas para a eliminação.

O Palmeiras foi além em sua provocação. "PODE ACREDITAR!!! Além de oferecermos um bom campo para o adversário, nossos atletas se sentem mais seguros pois, nas corridas, o piso está sempre regular. Não é à toa que o Palmeiras é o clube da Série A com menor número de lesões nos últimos cinco anos... PARABÉNS, VIU? ÓTIMO TRABALHO!"

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O clube ainda usou a parte dos comentários do post no Instagram para "dar uma dica" aos responsáveis pelo gramado da Vila Belmiro. "A solução para um gramado ruim é fazer um gramado bom, simples assim."

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Copa do Brasil Futebol gramado NEYMAR Palmeiras provocação santos fc VILA BELMIRO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV