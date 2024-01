Palmeiras goleia Queimadense e inicia busca pelo tricampeonato consecutivo da Copinha

Atual bicampeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Palmeiras não bobeou na sua estreia. Nesta quinta-feira, o time paulista confirmou seu favoritismo ,ao golear o Queimadense-PB por 7 a 0, na Arena Barueri, e iniciou com o pé direito a busca pelo inédito tricampeonato seguido da Copinha.

continua após publicidade

O destaque ficou para Estevão. Jóia da base, o meia fez dois gols na goleada. Allan, Talisca, Gilberto, Riquelme e Vitor André também balançaram as redes. O resultado deixou o Palmeiras na liderança do Grupo 24, seguido do Oeste, que venceu o União ABC-MS, por 3 a 0, mais cedo. Foi a segunda maior goleada até o momento da competição, perdendo apenas para o 9 a 0 do Athletico-PR sobre o Sparta-TO.

Ainda nesta quinta-feira, o Água Santa também estreou com o pé direito na competição. Na Arena Inamar, o time de Diadema venceu o Nova Venécia-ES, por 4 a 0. A dupla pertence ao Grupo 26, que ainda conta com Santos e Remo-PA, que atuam mais tarde. Já pelo Grupo 28, o Nova Mutum-MS venceu o União Mogi por 3 a 1 e ultrapassou o Cruzeiro na ponta da chave. Pelo Grupo 18, o Floresta-CE superou o SKA Brasil, por 2 a 1.

continua após publicidade

A Copa São Paulo de Futebol Júnior é disputada por 128 clubes, que foram divididos em 32 grupos com quatro integrantes cada. Ao fim de três rodadas, os dois melhores de cada chave avançam ao mata-mata, sempre realizado em jogo único.

O mata-mata contará com seis fases para decidir o campeão (segunda e terceira fases, oitavas de final, quartas de final, semifinais e final.

Confira os jogos desta quinta-feira:

continua após publicidade

11h

Aster Itaqua-SP 1 x 0 Santo André-SP

Vitória-BA 1 x 0 Picos-PI

continua após publicidade

13h

Desportivo Brasil-SP 2 x 0 Capivariano-SP

continua após publicidade

Sfera-SP 1 x 0 Botafogo-SP

Atlético Guaratinguetá-SP 1 x 2 Red Bull Bragantino-SP

Taubaté-SP 2 x 2 Inter de Limeira-SP

continua após publicidade

Comercial Tietê-SP 1 x 1 Ivinhema-MS

Goiás-GO 1 x 2 Madureira-RJ

13h15

continua após publicidade

Sport-PE 1 x 0 Cruzeiro-AL

Ibrachina-SP 2 x 1 CSA-AL

continua após publicidade

15h15

América-MG 2 x 2 Capital-DF

Santa Cruz-PE 2 x 0 Rio Branco-AC

continua após publicidade

América-RN 0 x 0 Fast Clube-AM

Bahia-BA 0 x 0 Joinville-SC

Cuiabá-MT 4 x 0 Patriotas-PR

continua após publicidade

Oeste-SP 3 x 0 União ABC-MS

União Suzano-SP 0 x 5 Portuguesa-SP

continua após publicidade

Cruzeiro-MG 1 x 0 Capital-TO

17h15

Ska Brasil-SP 1 x 2 Floresta-CE

17h30

Palmeiras-SP 7 x 0 Queimadense-PB

Água Santa-SP 4 x 0 Nova Venécia-ES

União Mogi-SP 1 x 3 Nova Mutum-MT

19h30

Atlético-MG x Timon-MA

19h45

Santos-SP x Remo-PA