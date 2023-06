Palmeiras ganha jogo-treino contra o Oeste antes de volta ao Brasileirão

A pausa da Data Fifa ajudou Abel Ferreira a descansar seus jogadores no Palmeiras, mas por outro lado vem atrapalhando na preparação para o retorno do Brasileirão, dia 21, em visita ao Bahia, por causa dos diversos convocados: Weverton, Raphael Veiga e Rony com a seleção brasileira, Piquerez com o Uruguai e Gustavo Gómez com o Paraguai. Sem o quinteto, a equipe fez um jogo-treino com o Oeste nesta sexta-feira, na Academia de Futebol, e ganhou por 3 a 2.

Foram dois tempos de 40 minutos e Bruno Tabata foi um dos destaques da equipe, que contou com gols do meia, de Luan e de Breno Lopes. O zagueiro anotou o primeiro, de cabeça. Depois, Tabata ampliou da entrada da área. Por fim, o meia iniciou a jogada que terminou com gol do atacante após rebote do goleiro em chute de Rafael Navarro.

"A nossa função aqui no Palmeiras é sempre estar preparado para, quando formos escolhidos para jogar, darmos o nosso melhor. Todo jogador quer sempre estar jogando e esses jogos-treino acabam sendo muito bons para a gente que não vem jogando com tanta frequência poder sentir a adrenalina do jogo, de não poder facilitar nem um pouco", afirmou Tabata. "Foi um bom teste, mantivemos o nosso nível de competitividade e conseguimos a vitória. Neste período, vamos conseguir treinar, descansar e manter a competitividade lá em cima."

Depois de substituir Raphael Veiga em diversos jogos na reta final de 2022, Tabata acabou sofrendo uma lesão muscular na coxa esquerda no começo do ano e se tornou desfalques. Agora, ele busca ganhar Maísa espaço e tempo de jogo. Por isso, celebra o tempo de treinos da Data Fifa para recuperar espaço.

"Aqui no Brasil são muitos jogos, e quem joga muito acaba não conseguindo treinar, só tendo tempo para descansar entre as partidas. Esse período de uma semana e meia sem competição é bom porque os jogadores que têm algum problema físico conseguem se recuperar e a gente consegue fazer bons treinos para todos terem uma competitividade", disse. "Nosso grupo é muito competitivo, nos nossos treinos a gente sempre consegue criar uma competitividade, então vem sendo muito importante para a gente."