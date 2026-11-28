O quarto título do Palmeiras na Libertadores recebeu destaque na imprensa internacional neste sábado após a final em Montevidéu. Mesmo em um dia agitado no futebol espanhol, com a derrota do Real Madrid após 10 vitórias seguidas, jornais do país ressaltaram o feito do clube brasileiro.

"Palmeiras é o rei da América e Abel Ferreira faz história", afirma o Marca. Já o As cita que o Palmeiras é um time experiente em jogos dessa magnitude e não deu chances para o Estudiantes. "O Palmeiras retoma o trono da América do Sul", manchetou o jornal espanhol.

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O Marca descreveu Abel Ferreira como "uma lenda" da Libertadores, com seu terceiro título continental. "Uma conquista incrível." O jornal relatou a final no Uruguai como uma final típica da Libertadores, com futebol nulo, confusões, muitos cartões amarelos (nove) e constantes aglomerações tentando tirar vantagem do nada. "Futebol de baixa qualidade", de acordo com o jornal.

O jornal português A Bola cravou Abel Ferreira como "o melhor treinador da história do Verdão". Ao relatar a conquista palmeiras, o jornal relata que dos quatro títulos da Libertadores do clube foi a terceira sob o comando do técnico português, que festejou com lágrimas. "Abel e a sua equipa técnica lusa estão de parabéns", afirmou A Bola.

A imprensa argentina ressaltou a luta do Estudiantes na final neste sábado em Montevidéu. "Não era para ser para o Estudiantes: deram tudo de si e perderam para o Palmeiras na final da Libertadores de 2026", escreveu o Olé.

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O Clarín também registrou que o clube argentino, que buscava o quinto título do interclubes, "lutou até o fim, mas não conseguiu quebrar o domínio brasileiro". O jornal lembrou que as equipes brasileiras continuam dominando a Libertadores, conquistando as últimas oito edições do torneio continental e que o Palmeiras se igualou a River Plate e Flamengo com quatro títulos cada um.