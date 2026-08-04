Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

Palmeiras fecha o primeiro semestre de 2026 com déficit de R$ 124 milhões

Escrito por Rodrigo Sampaio (via Agência Estado)
Publicado em 04.08.2026, 12:10:00 Editado em 04.08.2026, 12:19:13
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O Palmeiras fechou o primeiro semestre de 2026 com um déficit acumulado de R$ 124 milhões. O valor, informado no balancete de junho divulgado pelo clube, é consideravelmente superior aos R$ 19,37 milhões projetado para o período. Trata-se de uma diferença seis vezes maior.

A arrecadação do Palmeiras até junho ficou aquém do previsto. A Receita Operacional Líquida somou R$ 432,35 milhões, cerca de R$ 186,7 milhões abaixo dos R$ 619 milhões orçados. O principal motivo para o desempenho ruim nas contas foi o fato de o clube não ter alcançado os valores por meio da venda de jogadores. A diretoria projetava alcançar cerca de R$ 242,4 milhões, mas realizou apenas R$ 87,13 milhões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Os números são significativamente menores em comparação ao primeiro semestre de 2025. Naquela ocasião, impulsionado pela negociação do zagueiro Vitor Reis ao Manchester City (R$ 217 milhões), o Palmeiras já havia arrecadado R$ 261 milhões com vendas de jogadores, o que significa uma redução de quase R$ 174 milhões em 2026.

As premiações também despencaram, passando de R$ 165,9 milhões na temporada passada, quando a equipe avançou até as quartas de final do Mundial de Clubes, para apenas R$ 16,4 milhões no primeiro semestre deste ano.

Além da frustração com as vendas de atletas e premiações, outras importantes fontes de receita também renderam menos do que o previsto. Os valores obtidos com publicidade e patrocínios somaram R$ 109,114 milhões, ante uma expectativa de R$ 133,731 milhões, enquanto o programa Avanti arrecadou R$ 35,546 milhões, abaixo dos R$ 41,729 milhões projetados no orçamento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Diferentemente das receitas, as despesas operacionais ficaram praticamente dentro do planejado. O clube gastou R$ 608 milhões, valor muito próximo dos R$ 607 milhões previstos no orçamento, mostrando austeridade da diretoria em relação aos gastos.

Em dezembro de 2025, o Conselho de Orientação e Fiscalização (COF) do Palmeiras aprovou por unanimidade o orçamento para a temporada de 2026. A previsão era de uma receita de R$ 1,2 bilhão e um superávit de R$ 11,2 milhões ao fim do exercício.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
déficit Futebol Palmeiras primeiro semestre
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV