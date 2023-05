Palmeiras faz último treino e Bruno Tabata acelera recuperação para voltar ao time

(via Agência Estado)

O Palmeiras realizou neste sábado o seu último treino para enfrentar o Goiás no estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia, e a principal novidade da atividade foi o meia Bruno Tabata, que trabalhou sem restrições. O técnico Abel Ferreira conta com o retorno do jogador em função do calendário apertado que domina o futebol brasileiro.

Bruno Tabata está se recuperando de uma lesão muscular na coxa esquerda, sofrida na semifinal do Campeonato Paulista diante do Ituano. Ele está em processo avançado de transição física.

O treinador, que pode optar por poupar os jogadores considerados mais desgastados, não terá Murilo (cirurgia no ombro), Atuesta (lesão no joelho direito) e Marcos Rocha (lesão na coxa).

O grupo realizou atividades de marcação, transição e posicionamento em campo reduzido, seguido de um recreativo e um trabalho de cruzamentos e finalizações. Um provável Palmeiras para o duelo tem: Weverton; Mayke (Garcia), Gustavo Gómez, Luan e Piquerez (Vanderlan); Zé Rafael, Gabriel Menino (Richard Ríos) e Raphael Veiga; Artur, Dudu e Rony.

O Palmeiras pode alcançar a liderança do ranking de clubes com mais vitórias na história do Campeonato Brasileiro caso vença o Goiás e o São Paulo tropece diante do Internacional no Morumbi. O Verdão soma atualmente 689 triunfos na competição, um a menos que o rival.

Com sete pontos, o Palmeiras briga pela liderança do Brasileirão com Botafogo, Fortaleza e Internacional. Fluminense, Cruzeiro e Grêmio estão correndo por fora.