Palmeiras faz trocas e inscreve Endrick, Merentiel e López na Libertadores

O Palmeiras usou as três trocas permitidas pela Conmebol na lista de inscritos da Libertadores e registrou a grande promessa Endrick entre os nomes disponíveis para a disputa das quartas de final contra o Atlético-MG. Além do jovem atacante de 16 anos, o clube inscreveu os atacantes Merentiel e López, ambos ainda vivendo as primeiras semanas no time alviverde.

Os jogadores retirados da lista foram o atacante Daniel e o zagueiro Serafim, ambos do time sub-20, além do atacante Deyverson, que deixou o Palmeiras em junho e atualmente está sem clube. O próximo compromisso pela Libertadores está marcado para as 21 horas de quarta-feira, em Belo Horizonte, onde a equipe de Abel Ferreira irá encarar o Atlético-MG pela rodada de ida das quartas.

Inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e agora na Libertadores, Endrick vem gerando muita expectativa na torcida palmeirense, mas não pode atuar no momento porque está lesionado. Ele se recupera de entorse no tornozelo, provocada por um pisão em um jogo contra o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasil sub-20. Também trata de um trauma sofrido num treinamento.

O atacante assinou seu primeiro contrato profissional na semana passada, logo após completar 16 anos. O documento tem vigência de três temporadas, que é o limite máximo permitido por lei, com multa rescisória de aproximadamente 60 milhões de euros (R$ 317 milhões na cotação atual).

BRASILEIRÃO

Antes de pensar no Atlético-MG, o Palmeiras tem um compromisso contra o Ceará, pela 20ª rodada do Brasileirão, a partir das 16h30 de sábado, na Arena Castelão. Uma das principais novidades da partida é o retorno de Piquerez, que foi liberado pelo departamento médico após ser desfalque por dois jogos, em razão de dores musculares, e pode voltar a ser titular depois de ser bem substituído pelo jovem Vanderlan.

"Estou feliz demais por estar de novo à disposição do time e do treinador e feliz também pelo Vanderlan, que ficou jogando enquanto eu estava machucado e fez ótimas partidas. Nosso objetivo é arrancar bem neste segundo turno. Será um jogo muito difícil fora de casa, mas estamos preparados para lutar e ganhar os três pontos", comentou o uruguaio.

O Palmeiras pode ir a campo com Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez (Vanderlan); Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa, Dudu e José López.