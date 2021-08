Palmeiras faz treino de intensidade em busca da liderança do Brasileirão

Da Redação

De olho no confronto do próximo sábado contra o Atlético-MG, valendo a liderança do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras fez, na tarde desta quinta-feira, um treino de grande intensidade e apuração técnica.

Os jogadores participaram de trabalhos, comandados pelo técnico Abel Ferreira, em campo reduzido para treinar a agilidade nos passes e a marcação sob pressão. Titulares e reservas fizeram treino tático de posicionamento, simulando situações de jogo específicas. Além disso, o português optou por aprimorar os cruzamentos e as finalizações dos atacantes dentro da área pelo alto.

Depois de um jogo equilibrado e de grande movimentação no empate contra o São Paulo, pela Libertadores, na última semana, a comissão técnica, em conjunto com o Núcleo de Saúde e Performance do clube, resolveu liberar mais cedo alguns jogadores que atuaram na partida.

Para o próximo compromisso, o clube terá novamente à disposição Felipe Melo, Danilo e Breno Lopes, que cumpriram suspensão na última rodada contra o Fortaleza.

O Palmeiras treina mais uma vez nesta sexta-feira e, à tarde, fará o embarque para Belo Horizonte para jogar a 16ª rodada do Brasileirão. Na vice-liderança com 32 pontos, a equipe da capital paulista tem dois a menos que o Atlético-MG, sendo o primeiro confronto direto do torneio pela primeira posição.