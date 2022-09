Palmeiras faz jogo-treino entre o elenco para preencher semana sem partidas

(via Agência Estado)

Com um longo período sem jogos até enfrentar o Atlético-MG na próxima quarta-feira, em razão da atual Data Fifa, o Palmeiras fez um jogo-treino entre o próprio elenco nesta quinta, na Academia de Futebol. Os jogadores vestiram os uniformes oficiais de jogo e foram a campo divididos em dois times de 11, em duelo que durou dois tempos de 25 minutos e contou com arbitragem profissional.

O clube não divulgou as escalações, nem o resultado do jogo, e apenas publicou uma foto de Gustavo Scarpa, vestindo o uniforme 2, e Dudu, com o uniforme 1, posando ao lado da equipe de arbitragem. Não é a primeira vez que o técnico Abel Ferreira promove esse tipo de atividade. Em setembro do ano passado, Data Fifa em que houve pausa no calendário por causa das Eliminatórias da Copa, o português fez um jogo-treino nos mesmos moldes, mas no Allianz Parque e com a duração de uma partida real.

Os únicos jogadores que ficaram de fora da atividade desta quinta foram os meio-campistas Jailson e Raphael Veiga, ainda entregues ao departamento médico. A lista de desfalques para o compromisso diante do Atlético, contudo, vai além da dupla. Isso porque os volantes Danilo, Zé Rafael e Gabriel Menino estão suspensos, assim como o zagueiro Gustavo Gómez, que está com a seleção paraguaia. O goleiro Weverton, no momento servindo a seleção brasileira, não deve se reapresentar a tempo, já que o Brasil joga na terça, em Paris, contra a Tunísia.

A quantidade de baixas na contenção do meio de campo deve dar oportunidade para Atuesta no time titular. "Estou muito feliz, tentando aprender o máximo em tudo. Muito focado em nosso objetivo grupal, que é o título. Faltam ainda 11 finais. Você trabalha para ganhar, para ser o melhor. E temos que seguir trabalhando para finalizar o ano sendo o melhor time. O melhor tem de ganhar, estamos em primeiro, mas temos de manter o ritmo", disse o colombiano", comentou o colombiano.

Líder do Brasileirão com 57 pontos, oito a mais que o vice-líder Internacional, o Palmeiras enfrenta o Atlético-MG a partir das 21h45 de quarta-feira, no Mineirão, em jogo válido pela 28ª rodada. Depois, restarão dez jogos para a tentativa de confirmar o título nacional.