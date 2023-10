Palmeiras faz jogo caótico, perde para o Atlético-MG pelo Brasileirão e se afunda em crise

Uma crise técnica sem precedentes na "era Abel Ferreira". Quatro derrotas consecutivas no Brasileirão. A presidente Leila Pereira ouviu xingamentos ao fim de cada tempo. Nesta quinta-feira, os mais de 27 mil presentes no Allianz Parque - pior público do ano - puderam acompanhar mais uma amostra de um Palmeiras calamitoso. Com o placar adverso desde os primeiros dois minutos, a equipe alviverde não construiu boas jogadas e se mostrou frágil defensivamente. No placar, vitória do Atlético-MG por 2 a 0, com gols de Hulk e Paulinho.

continua após publicidade

Usando uniforme em valorização das campanhas do Outubro Rosa e Novembro Azul (de combate aos cânceres de mama e próstata), o Palmeiras em nada se pareceu com aquele vitorioso dos anos anteriores. Sem Abel Ferreira no banco, cumprindo suspensão, o time palmeirense chegou ao sexto jogo seguido sem vitórias.

Se há algumas semanas almejava o título, o Palmeiras agora ficará no lucro se conseguir disputar a próxima edição da Copa Libertadores. Derrotas para rivais diretos, como o Atlético-MG, embolaram a luta pela ida ao torneio continental. Os donos da casa ficam estacionados, com 44 pontos, enquanto os mineiros chegam a 43.

continua após publicidade

Nem deu tempo de o jogo ganhar ritmo e o placar já foi inaugurado no Allianz Parque. Com dois minutos de partida, Hulk emendou um chute de fora da área e acertou o canto inferior esquerdo. Weverton falhou e teve de buscar a bola no fundo do gol. Mal postado defensivamente, a equipe alviverde continuou sofrendo, perdendo rebotes e tendo trave e travessão a seu favor.

O jogo não começou bem e só ganhava ingredientes que tornaram o ambiente mais pessimista. Gabriel Menino precisou ser substituído nos primeiros minutos após sentir uma lesão. Jhon Jhon entrou em seu lugar, em um indício de que João Martins - que substituiu Abel Ferreira, suspenso - queria o time mais agressivo no ataque.

Apesar de o Palmeiras tomar as rédeas do jogo, o Atlético-MG chegava com muito mais classe ao ataque e colocava o time da casa em apuros. A partida ficou morna nos minutos finais do primeiro tempo e mostrou um time alviverde entregue, sem criatividade, mesclando desespero em busca do empate e desatenção para evitar o perigo contra sua meta.

continua após publicidade

Na volta do intervalo, o Palmeiras colocou Breno Lopes e Luís Guilherme nas vagas de Rony e Kevin. A equipe alviverde passou a ocupar o campo de ataque e fazer seguidos cruzamentos em direção à grande área. Dessa forma, o time da casa criou suas melhores chances, mas novamente pecou na pontaria.

Quando o Palmeiras esteve mais próximo de empatar, veio o balde de água fria. Paulinho recebeu belo lançamento em profundidade, saiu na cara de Weverton e estufou a rede, aos 30 minutos. O cenário se sustentou até o apagar das luzes. O time da casa tentou algumas finalizações. Flaco López passou perto, mas parou em Everson.

O Palmeiras mede forças com o Coritiba, às 18h30, no Couto Pereira, no domingo. Já o Atlético-MG tem um clássico pela frente. Na Arena MRV, a equipe de Felipão encara o arquirrival Cruzeiro no domingo, às 16h.

continua após publicidade

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS x ATLÉTICO-MG

continua após publicidade

PALMEIRAS - Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael (Fabinho), Gabriel Menino (Jhon Jhon) e Raphael Veiga (Flaco López); Kevin (Luís Guilherme), Endrick e Rony (Breno Lopes). Técnico: João Martins (auxiliar).

ATLÉTICO-MG - Everson; Saravia, Bruno Fuchs, Mauricio Lemos (Jemerson) e Guilherme Arana (Pavón); Otávia, Alan Franco, Igor Gomes (Rubens) e Zaracho; Paulinho e Hulk. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

GOLS - Hulk, aos 2 minutos do primeiro tempo; Paulinho, aos 30 do segundo.

continua após publicidade

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Fabinho, Endrick, Gómez, Kevin, Jhon Jhon e Rony (Palmeiras), Zaracho, Rubens e Alan Franco (Atlético-MG).

PÚBLICO - 27.718 torcedores.

RENDA - R$ 1.665.375,00.

LOCAL - Allianz Parque, em São Paulo.