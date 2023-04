Palmeiras faz 4 a 2 no Tombense de virada e abre boa vantagem na Copa do Brasil

Ricardo Magatti (via Agência Estado)

Tetracampeão da Copa do Brasil, o Palmeiras começou sua jornada na competição nesta quarta-feira com vitória de virada por 4 a 2 sobre o Tombense. No Allianz Parque, o atual campeão paulista demorou a engrenar, mas, quando o fez, levou quatro minutos para marcar dois gols e virar ainda no primeiro tempo. No segundo, os anfitriões fizeram mais dois gols e levaram um.

Em grande fase, Gabriel Menino e Flaco López marcaram dois bonitos gols no primeiro tempo. Na etapa final, Gustavo Gómez bateu com precisão pênalti sofrido por Rafael Navarro, que anotou o quarto. O Tombense foi às redes com dois golaços, anotados por Matheus Frizzo e Marcelinho. Vítima de zebra há dois anos, quando caiu para o CRB, o Palmeiras jogará com certa tranquilidade o duelo da volta.

O triunfo por 4 a 2 em casa permite que o Palmeiras possa até perder a partida da volta, que, ainda assim, se classifica às oitavas de final. Os times se reencontram daqui a duas semanas, em Minas Gerais. No sábado, às 16h, a equipe de Abel Ferreira inicia a defesa do título brasileiro. Estreia contra o Cuiabá, em casa.

Talvez pela ressaca do título paulista, o Palmeiras começou um pouco desatento. A desconcentração custou um gol que, vale destacar, foi marcado com méritos pelo Tombense. Matheus Frizzo, livre na entrada da área, acertou um bonito chute que Weverton, em seus melhores dias, teria defendido.

Raphael Veiga e Rony, machucados, fizeram falta. Afinal, são eles o principal garçom e o artilheiro do time. Mas não fizeram falta ainda maior porque Gabriel Menino e Flaco López vivem grande fase. Saíram do pé calibrado do volante o gol de empate e da cabeça do atacante argentino o da virada.

Ambos marcaram na goleada que garantiu o 25º título estadual ao Palmeiras. Nesta quarta, Menino fez o do empate com um potente chute de fora da área que bateu na trave antes de entrar aos 36 minutos. Aos 40, López guardou de cabeça após contra-ataque bem amarrado que contou com assistência perfeita de Vanderlan. Houve mais chances para marcar, dos dois lados, mas os goleiros se saíram bem.