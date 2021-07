Da Redação

Palmeiras enfrenta Universidad Católica nesta quarta-feira

Às 19 horas e 15 minutos desta quarta-feira (21), o líder da Série A do Campeonato Brasileiro, Palmeiras, enfrenta o time chileno Universidad Católica pelas oitavas de final da Copa Libertadores. A partida acontece no Estádio Allianz Parque.

No primeiro encontro entre as equipes, na última semana, a equipe brasileira venceu o time chileno por 1 a 0. Com a vantagem construída no Chile, o time paulista avança esta noite se vencer ou empatar por qualquer placar. Em caso de derrota por 1 a 0, a decisão da vaga irá para a cobrança de pênaltis.

Brasileirão

No último domingo (17), o Palmeiras emplacou a sétima vitória seguida no Brasileirão, com goleada de 3 a 0 sobre o Atlético-GO por 3 a 0. Para o treinador português Abel Ferreira, o segredo do triunfo é trabalhar coletivamente.

“Não vamos ganhar sempre, mas lutar sempre. Isto é fruto da vontade dos jogadores em ter esta cultura de vitória, ambição, disciplina e rigor”, disse o treinador em coletiva.

Caso avance na competição, o Palmeiras seguirá no caminho rumo ao terceiro título da Libertadores. Apesar do forte elenco, o Verdão bem buscando no mercado um lateral-esquerdo, já que o uruguaio Viña está em negociações com a Roma (Itália).