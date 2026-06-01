Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Esportes

publicidade
ESPORTES

Palmeiras endossa anulação de gol por falta em Murilo e aponta 'falsas narrativas'

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 01.06.2026, 19:35:00 Editado em 01.06.2026, 19:47:26
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O Palmeiras publicou uma nota em que comenta as decisões da arbitragem responsável pela partida contra a Chapecoense no domingo. O clube reiterou a anulação do gol dos caterinenses e fez uma cobrança por critérios diferentes em lances semelhantes que aconteceram em outras partidas.

O time paulista vencia por 1 a 0 quando, já no fim do jogo, a bola sobrou para Ítalo, que empatou. O árbitro Felipe Fernandes de Lima quis checar o lance no monitor e anulou o gol por falta no zagueiro Murilo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Conforme áudio divulgado pela CBF, havia consenso entre a equipe de arbitragem e o VAR, comandado por Antônio Magno Lima Cordeiro, sobre a existência de um empurrão em Murilo. A dúvida recaiu sobre se o zagueiro conseguiria ou não alcançar a bola. Foi entendido que o jogador participaria da jogada, o que acarretou na anulação do gol.

"Na jogada do gol anulado, tanto o árbitro de campo quanto o árbitro de vídeo concordam que o zagueiro Murilo, do Palmeiras, foi empurrado pelas costas; somente se discute se a infração cometida pelo atleta da Chapecoense interfere ou não na disputa pela bola", escreveu o Palmeiras, que ainda pediu para que torcedores não consumam "falsas narrativas de quem quer o mal do clube".

A Chapecoense teve outra chance de empatar em um pênalti já aos 63 minutos do segundo tempo, mas Bolasie perdeu. O Palmeiras questionou a marcação. "O VAR afirma não haver 'uma imagem que comprove que esta falta foi dentro da área'. Ora, se não há imagem conclusiva, por que foi recomendada a revisão?", indaga.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A penalidade foi marcada em uma disputa de bola quase na risca da grande área. O clube cita lance semelhante que poderia ter sido pênalti em Ramón Sosa no clássico com o Corinthians, empatado por 0 a 0 em abril.

"A esta falta de critério, soma-se a expulsão do meia-atacante Allan (contra a Chapecoense) pelo mesmo árbitro que, no jogo entre Palmeiras e Athletico-PR, em lance similar envolvendo o lateral palestrino Arthur, exibiu somente um cartão amarelo ao nosso adversário", continuou o Palmeiras.

A última contestação feita pela equipe alviverde foi sobre a validação de um gol do Remo contra o São Paulo, também neste domingo, após um toque involuntário no braço de um atleta do time paraense. Lance similar foi anulado em desfavor do Palmeiras quando o time visitou o adversário do Pará.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ANULAÇÃO Futebol GOL Palmeiras
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV