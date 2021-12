Palmeiras encerra Brasileirão com vitória sobre Ceará e jovens se mantêm invictos

Da Redação

Vai demorar para sair da memória dos jovens do Palmeiras as oportunidades que tiveram e aproveitaram na reta final do Brasileirão. Os garotos do time alviverde fizeram mais um bom jogo e derrotaram o Ceará por 1 a 0 na Arena Barueri na noite desta quinta-feira. Com isso, as "crias da Academias" se despediram invictos do torneio. Em três jogos, venceram dois e empataram um. O gol do triunfo foi marcado pelo atacante Kevin. Antes do jogo, a taça da Libertadores foi exibida aos torcedores no estádio.

O Palmeiras encerrou o Brasileirão no terceiro lugar, com 66 pontos. O posto rende R$ 29,7 milhões ao clube paulista, o que mais jogou no Brasil em 2021, com 91 partidas. Os jovens ganham férias, bem como o elenco principal, que descansa desde a semana passada, dias após ganhar o tri da Libertadores.

A reapresentação está marcada para o dia 5 de janeiro. No fim do primeiro mês de 2022, o time estreia no Paulistão. Mas o principal objetivo no começo da temporada é o Mundial de Clubes, a ser disputado no início de fevereiro em Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos.

O Ceará terminou o Brasileirão na 11ª colocação, com 50 pontos, e não conseguiu a vaga na Libertadores, mas em 2022 terá a oportunidade de disputar outro torneio internacional, a Sul-Americana.

Ao contrário do que aconteceu em Curitiba contra o Athletico-PR, os garotos do Palmeiras atacaram o rival, dominaram o primeiro tempo, finalizaram nove vezes e foram recompensados no fim com gol. Os anfitriões levarem perigo nas jogadas de velocidade pelos lados, sobretudo o direito. Foi por ali que, depois de algumas tentativas, o time alviverde abriu o placar. Giovani, atacante mais habilidoso da equipe, cruzou para Vitinho, que desviou de cabeça e encontrou Kevin, livre, para cutucar para as redes.

O autor do gol saiu eufórico para comemorar com os companheiros e a comissão técnica, deslizou no gramado e foi "batizado" com vários tapas na cabeça. Foi seu primeiro gol pelo profissional.

O Ceará tentou reagir nos últimos minutos do primeiro tempo, mas não conseguiu levar perigo ao gol defendido por Vinicius Silvestre. Um arremate de fora de Yony González que saiu à esquerda da meta foi a chance mais clara dos cearenses.

Tiago Nunes fez mudanças que deixaram o Ceará mais agressivo no segundo tempo. Os visitantes atacaram os garotos do Palmeiras de várias maneiras, pelo alto, pelos lados e com chutes de fora da área, mas a pontaria não estava calibrada.

Mendoza acertou a trave com o gol aberto em um lance inacreditável, Vina chutou por cima e depois parou em Vinicius Silvestre, que também defendeu a conclusão de Lima. Cleber entrou no fim e quase marcou em cabeceio que passou rente à trave. A meta palmeirense pareceu estar bloqueada para o Ceará em Barueri.

Nos acréscimos, a bola sobrou nos pés de Vina e Vinicius Silvestre apareceu de novo para salvar o Palmeiras. Ele defendeu com o peito a conclusão do meia do Ceará e deixou o campo aplaudido depois de mais uma grande atuação. O goleiro de 27 anos foi um dos que melhor aproveitou a oportunidade dada diante da ausência dos titulares e passou a ser reserva imediato de Weverton com a saída de Jailson. A diretoria, porém, estuda contratar outro atleta para a posição.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 1 X 0 CEARÁ

PALMEIRAS - Vinicius; Garcia, Lucas Freitas, Michel e Vanderlan (Lucas Sena); Naves, Fabinho e Matheus Fernandes (Pedro Bicalho); Vitinho (Yago Santos), Giovani (Gabriel Silva) e Kevin (Jhonatan). Técnico: Paulo Vitor Gomes.

CEARÁ - João Ricardo; Igor (Jorginho), Messias, Klaus e Kelvyn; Fabinho (Marlon), Fernando Sobral, Mendoza (Rick), Viña e Lima (Cléber); Yony González. Técnico: Tiago Nunes.

GOLS - Kevin, aos 41 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Savio Pereira Sampaio (DF).

CARTÕES AMARELOS - Vitinho, Gabriel Silva

PÚBLICO - 5.304 torcedores

RENDA - R$ 148.992,13

LOCAL - Arena Barueri.