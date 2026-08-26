Palmeiras empilha gols perdidos, atropela Santos e se aproxima da semifinal na Copa do Brasil

Flaco López destravou mais um jogo que se apresentava difícil ao Palmeiras, e comandou o atropelo do time alviverde sobre o Santos no Nubank Parque. O triunfo por 3 a 0 nesta quarta-feira, dia do aniversário de 112 anos do clube alviverde, deixa confortável a equipe comandada por Abel Ferreira no confronto das quartas de final da Copa do Brasil.

O Palmeiras empilhou gols perdidos no segundo tempo do "Clássico da Saudade" e perdeu a chance de construir uma goleada histórica. Mesmo assim, a vantagem conquistada na arena palmeirense é larga, e fruto de um bom desempenho coletivo e também da fragilidade santista, ainda mais evidente quando Neymar, crítico do gramado sintético, não joga.

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O Santos terá de ganhar por quatro gols de diferença para reverter o placar ou por três para forçar as penalidades. O segundo duelo que definirá um dos semifinalistas do torneio será disputado daqui a uma semana, dia 2 de setembro, na Vila Belmiro.

Sem Neymar e Gabigol (este no banco) e armado com três volantes, o Santos foi à arena palmeirense com o objetivo claro de segurar o Palmeiras e não perder. Conseguiu apenas até os 30 minutos.

O time alviverde fazia um jogo melancólico e, como em todos os últimos primeiros tempos em casa, encontrava dificuldade para penetrar na zaga adversária. Mas tem Flaco López, um dos melhores atacantes do continente. O talentoso e iluminado argentino destravou o jogo, até então difícil, repetindo o que fizera contra o Vasco.

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Atuando entre as linhas, muitas vezes como um 10, ele acertou um chute rasteiro, seco, no canto esquerdo de Brazão e deixou o Palmeiras, então ansioso, mais leve e confortável na partida.

Depois do gol, aos 33, a equipe deslanchou. Encontrou espaços e criou para golear. Vitor Roque perdeu gol perto da pequena área e Arias cabeceou para fora. Mas Andreas Pereira não desperdiçou. Foi dele o segundo gol, concluindo rebote concedido por Brazão em chute colocado de Marlon Freitas.

O Santos se limitou a defender e foi capaz de encaixar apenas dois contra-ataques, mal finalizados por Rollheiser e Caballero.

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Insatisfeito, Cuca abriu o Santos e lançou mão de Gabigol, Rony e Gabriel Bontempo. A estratégia foi benéfica ao Palmeiras, que encontrou todo o espaço que queria. Os santistas ficavam com a bola, mas não sabiam o que fazer com ela.

Quem sabia era o time alviverde, que foi completamente dominante. O jogo palmeirense fluiu tanto que até o time de Abel Ferreira mostrou até certa displicência nas finalizações e só não construiu uma goleada histórica porque empilhou gols perdidos.

Giay e Maurício estiveram sozinhos diante de Brazão e chutaram por cima do gol. Vitor Roque fez pior ainda. Quis dar um toque a mais e errou o que seria um golaço, após jogada espetacular de Arias, com dribles em Luan Peres e Veríssimo.

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Mas se os colegas eram ineficientes, Flaco López estava com a pontaria em dia. Foi dele, de cabeça, o terceiro gol que definiu o atropelo palmeirense em casa. Giay foi muito celebrado no lance por ter acertado a sua primeira assistência em dois anos de Palmeiras.

O Santos ensaiou uma pressão nos minutos finais. Sem muita organização, empurrou o rival, mas não conseguiu sequer acertar o defendido por Carlos Miguel. A noite foi perfeita ao aniversariante, que comemorou com vitória, diante de 40 mil no estádio, seus 112 anos.

FICHA TÉCNICA

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PALMEIRAS 3 X 0 SANTOS

PALMEIRAS - Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez (Barboza), Murilo e Piquerez; Marlon Freitas (Lucas Evangelista), Andreas Pereira, Arias (Felipe Anderson) e Maurício; Flaco López (Emiliano Martínez) e Vitor Roque (Heittor). Técnico: Abel Ferreira.

SANTOS - Gabriel Brazão; Igor Vinícius (Davizinho), Lucas Veríssimo (Oliva), Luan Peres e Escobar; Willian Arão, João Schmidt (Gabriel Bontempo), Gustavo Henrique; Barreal, Rollheiser (Rony) e Caballero (Gabriel). Técnico: Cuca.

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GOLS - Flaco López, aos 33, e Andreas Pereira, aos 44 do 1ºT. Flaco López, aos 15 do 2ºT.

CARTÕES AMARELOS - Caballero, Andreas Pereira, Rony, Barboza.

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araujo (RJ).

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PÚBLICO - 40.698 torcedores.

RENDA - R$ 3.720.332,52.

LOCAL - Nubank Parque, em São Paulo (SP).