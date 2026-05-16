Palmeiras empata 3ª seguida no Brasileirão, é vaiado e dá ao Flamengo chance de colar no topo

O Palmeiras chegou ao terceiro empate consecutivo pelo Campeonato Brasileiro. Desta vez, foi 1 a 1 com o Cruzeiro pela 16ª rodada, na Arena Crefisa, em Barueri. O jogo marcou o retorno de Abel Ferreira após suspensão do STJD, além de bom futebol dos dois lados.

O resultado ainda não ameaça a liderança do Palmeiras, que fica com 35 pontos. O Flamengo ainda joga no domingo, contra o Athletico-PR, e pode chegar a 33 - tem um jogo a menos contra o Mirassol. O Cruzeiro ficou com 20 pontos e dorme na 12ª posição.

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A partida teve bom nível, com os dois times buscando jogo. Keny Arroyo e Felipe Anderson marcaram no primeiro tempo, no modo "só vale golaço". Na segunda etapa, a chuva obrigou os times a terem mais cautela. Ainda assim, as duas equipes mostraram ímpeto e qualquer uma poderia ter saído com a vitória.

Até a parada para a Copa do Mundo, o Palmeiras tem ainda quatro partidas. Pelo Brasileirão, os adversários serão Flamengo (dia 23) e Chapecoense (30). Já pela Libertadores, o time recebe Cerro Porteño (20) e Junior Barranquilla (28), para fechar a fase de grupos.

O Cruzeiro joga pelas mesmas competições. No torneio sul-americano, visita o Boca Juniors (dia 19) e recebe o Barcelona de Guayaquil (28). Pelo Brasileirão, os adversários serão Chapecoense (24) e Fluminense (31).

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COMO FOI O JOGO

O Cruzeiro não se intimidou como visitante e quis ter a bola desde o começo. A partida ficou disputada na zona intermediária, com o Palmeiras impedindo o adversário de ter a posse. As duas equipes tinham dificuldades para chegar ao ataque.

O Palmeiras conseguia finalizar. Os chutes, porém, sequer iam em direção ao gol, ainda que não por falta de qualidade. As chances não eram as melhores, e os palmeirenses finalizavam como (e de onde) conseguiam.

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O goleiro Otávio foi exigido aos nove minutos. Andreas Pereira cobrou falta na área e Gustavo Gómez desviou. Gerson, no susto, cabeceou contra a própria meta. Para a sorte do meia, o arqueiro salvou, e o zagueiro estava impedido.

No lance seguinte, aos 11 minutos, o Cruzeiro finalmente chegou ao ataque. Foi no erro da saída de bola palmeirense. Matheus Pereira recuperou e passou para Christian. Ele abriu para Keny Arroyo. O equatoriano cortou para o meio e bateu cruzado no canto de Carlos Miguel, que, mesmo com 2,04 m e se esticando, não alcançou. O atacante acabou amarelado por, na comemoração, ter atingido a bandeirinha de escanteio.

O Palmeiras tentou reagir imediatamente. Ramón Sosa buscou jogada na linha de fundo, mas caiu de mal jeito. Ele não voltou mais para o jogo e precisou ser substituído por Maurício. Quem se preocupa é a seleção paraguaia, que conta com o atacante para a Copa do Mundo.

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Os palmeirenses teriam a chance em um pênalti, aos 17. Flaco López foi derrubado na área, e Savio Pereira Sampaio apitou. O assistente, porém, indicou que não houve falta, com Jonathan Jesus tocando apenas na bola, e a marcação foi anulada.

Mas parecia que o gol era o destino de qualquer forma. O toque do zagueiro originou escanteio, cobrado curto por Andreas Pereira para Arias. O colombiano fez o cruzamento, afastado pelos cruzeirenses. A bola sobrou para Felipe Anderson chutar forte e empatar, aos 20 minutos.

O primeiro tempo já se encaminhava quando Felipe Anderson caiu após um pique, levando a mão à posterior da coxa esquerda. O Palmeiras precisou queimar a segunda janela de trocas para sacar o camisa 7, que interrompeu a melhor fase desde que chegou ao clube, em 2024.

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As chances, mais raras no fim do primeiro tempo, não tiveram indicativo de melhora na segunda etapa. Chovia muito em Barueri. Como no início do jogo, a melhor chegada foi do Cruzeiro, mas demorou quase 10 minutos. Kaio Jorge tinha ângulo para chutar dentro da área e se atrapalhou no gramado. O atacante precisou recuar para Kaiki, que chutou em cima de Carlos Miguel.

A presença do Palmeiras no ataque se intensificou por volta dos 10 minutos. Diferentes chances se apresentaram. Primeiro, com Arthur, para fora. Depois, a bola ficou viva na área, e Gustavo Gómez, de bicicleta, quase virou. Otávio fez milagre.

Quando a chuva diminuiu, o ritmo da partida acelerou. Os dois times voltaram a disputar a posse na intermediária e trocar ataques. Aos 28, o Cruzeiro saiu errado, algo raro até aquele momento. Andreas Pereira pôde chutar da entrada da área, mas a bola subiu demais.

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Com meia hora do segundo tempo, o Palmeiras era melhor. O time ocupava o campo ofensivo e, principalmente, impedia que o Cruzeiro fizesse o mesmo. Abel Ferreira tentou aproveitar isso com a entrada de Paulinho.

Os cruzeirenses pareciam indicar que estavam satisfeitos com o empate. O goleiro Otávio fez cera no tiro de meta. A equipe ficou mais retraída no campo defensivo. No ataque, já não tinha a mesma intensidade. Ao Palmeiras, faltou ser mais incisivo para ter oportunidades mais claras no fim.

FIHCA TÉCNICA

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PALMEIRAS 1 X 1 CRUZEIRO

PALMEIRAS - Carlos Miguel; Giay (Khellven), Gustavo Gómez, Murilo e Arthur (Jefté); Marlon Freitas e Andreas Pereira (Paulinho); Jhon Arias, Felipe Anderson (Lucas Evangelista) e Ramón Sosa (Maurício); Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

CRUZEIRO - Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Gerson, Christian (Lucas Silva) e Matheus Pereira (Luis Sinisterra); Keny Arroyo (Kaique Kenji) e Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.

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GOLS - Keny Arroyo, aos 11, e Felipe Anderson, aos 20 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Flaco López e Murilo (Palmeiras); Keny Arroyo, Matheus Pereira, Otávio e Lucas Silva (Cruzeiro).

ÁRBITRO - Savio Pereira Sampaio (DF).

PÚBLICO - 27.657 presentes.

RENDA - R$ 903.506,00.

LOCAL - Arena Crefisa, em Barueri (SP).