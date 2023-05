Palmeiras e Red Bull Bragantino empatam em jogo com golaço e atuação decisiva de Cleiton

Marcos Antomil (via Agência Estado)

Palmeiras e Red Bull Bragantino fizeram neste sábado uma partida bastante movimentada no Allianz Parque, em São Paulo. Sem tanta inspiração para jogadas trabalhadas, o empate por 1 a 1 pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro só foi possível graças à bola parada e finalizações de fora da área. Cleiton foi decisivo para frustrar os planos dos donos da casa de voltarem ao topo da tabela.

Com o resultado, o Palmeiras vai aos 14 pontos e fica na vice-liderança, atrás do Botafogo, que tem 15. O Red Bull Bragantino tem sete pontos e ocupa posição na segunda metade da tabela de classificação.

O Bragantino se apresentou ao jogo como um adversário mais duro do que o Palmeiras imaginava. O técnico Pedro Caixinha indicou querer um time mais proativo e entregou. Com velocidade, o conjunto do interior paulista criou perigos para os donos da casa, que não se resguardaram e também foram protagonistas de um jogo bastante movimentado.

As bolas paradas se mostraram capazes de levar o Palmeiras ao gol, assim como os contragolpes, característica um pouco esquecida no time alviverde, que passou a ser mais imponente com a evolução do trabalho de Abel Ferreira. O travessão, em cabeceio de Luan, e Cleiton, em finalização de longa distância de Gabriel Menino, dificultaram a vida palmeirense na primeira etapa.

A pontaria não ajudou nenhum dos dois lados e colaborou para que o equilíbrio também estivesse refletido no placar. Artur e Raphael Veiga fizeram parceria em jogadas apoiadas e foram os melhores em campo na busca de soluções ofensivas. Apesar do volume de jogo criado por Palmeiras e Red Bull Bragantino, o primeiro tempo terminou sem gols.

O goleiro Cleiton, que acumulou falhas graves nesta temporada, mostrou que está recuperando a confiança. Nos primeiros movimentos da etapa complementar, exibiu elasticidade e contou com a sorte para não ter de buscar a bola no fundo do gol.

O Palmeiras voltou do intervalo convencido a pressionar e não deixar o Bragantino encontrar espaços às costas da marcação. Sem alternativas para explorar os lados do campo, o time de Bragança se restringiu a chutes de fora da área, sempre assustando Weverton.

A dificuldade em abrir o marcador deixou transparecer a impaciência da equipe alviverde, mas sob o comando de Abel, o elenco do Palmeiras já aprendeu: não é feio criar alternativas para sair vitorioso, e a bola parada é um artifício válido para furar boas marcações em um dia de pouca inspiração. Em jogada ensaiada, Raphael Veiga cobrou escanteio, encontrou Gustavo Gómez, que escorou para a segunda trave, onde estava Artur, que usou da baixa estatura (1,68m) para mergulhar e inaugurar o placar, aos 19.

Atrás no marcador, o Bragantino voltou a usar o principal recurso: o chute de longa distância. Dessa vez, deu certo. Juninho Capixaba, da intermediária, acertou uma pancada no alto, indefensável para Weverton, empatando o jogo, aos 25.

Em busca dos três pontos, Abel optou por aumentar a presença palmeirense na área adversária, tirou Veiga e colocou Flaco López para formar dupla com Endrick, que entrou na vaga de Rony. Alerrando teve a chance de colocar o Bragantino em vantagem nos acréscimos, mas desperdiçou.

Na próxima quarta-feira, o Palmeiras recebe o Fortaleza no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, no Allianz Parque. A bola rola às 19h. Eliminado precocemente do torneio mata-mata, o Bragantino terá a semana liberada para treinamentos visando o duelo, em casa, com o Athletico-PR, no próximo sábado, às 18h30.

FICHA TÉCNICA:

PALMEIRAS 1 X 1 RED BULL BRAGANTINO

PALMEIRAS - Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Luan e Vanderlan; Fabinho (Richard Ríos), Gabriel Menino e Raphael Veiga (Flaco López); Artur (Bruno Tabata), Dudu (Breno Lopes) e Rony (Endrick). Técnico: Abel Ferreira.

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Andrés Hurtado (Aderlan), Eduardo Santos, Natan (Realpe) e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Eric Ramires e Lucas Evangelista (Alerrandro); Bruninho (Vitinho), Helinho (Henry Mosquera) e Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha.

GOLS - Artur, aos 19, e Juninho Capixaba, aos 25 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Juninho Capixaba, Eric Ramires, Cleiton, Alerrandro, Gustavo Gómez, Abel Ferreira.

ÁRBITRO - Sávio Pereira Sampaio (DF/Fifa).

RENDA - R$ 3.109.221,95.

PÚBLICO - 39.488 pagantes.

LOCAL - Allianz Parque, em São Paulo (SP).