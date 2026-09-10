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Palmeiras e Grêmio abrem semifinais da Copa do Brasil em casa e decidem vagas como visitantes

Pela primeira vez na história, decisão do torneio nacional será disputada em jogo único na Arena Mané Garrincha, em Brasília

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Palmeiras e Grêmio abrem semifinais da Copa do Brasil em casa e decidem vagas como visitantes
Autor Palmeiras e Grêmio farão as primeiras partidas ao lado de suas torcidas - Foto: AG Grêmio FOPA / AG Palmeiras

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu, nesta quinta-feira (10), a ordem dos mandos de campo para os confrontos das semifinais da Copa do Brasil. Palmeiras e Grêmio farão as primeiras partidas ao lado de suas torcidas e definirão o acesso à final atuando como visitantes. O clube alviverde recebe o Vasco no Nubank Park no duelo de ida e disputa o jogo decisivo em São Januário, no Rio de Janeiro. Já a equipe gaúcha abre o confronto diante do Atlético-MG na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, enquanto a partida de volta será realizada na Arena MRV, em Belo Horizonte.

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As partidas de ida estão previstas para as datas-bases de 31 de outubro e 1º de novembro, enquanto os jogos de volta foram agendados para 7 e 8 de novembro, com os horários oficiais ainda a serem oficializados pela entidade organizadora. A grande final desta edição apresentará um formato inédito, sendo decidida em partida única no dia 6 de dezembro, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. O vencedor da competição receberá uma premiação de R$ 78 milhões, enquanto o vice-campeão ficará com R$ 34 milhões, além de assegurar uma vaga na fase prévia da Copa Libertadores — posto que pode se transformar em vaga direta na fase de grupos caso o campeão já esteja classificado.

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Para alcançar a penúltima etapa do torneio, os quatro clubes superaram clássicos estaduais nas quartas de final e já acumulam R$ 18 milhões em cotas de premiação. O Palmeiras avançou após vencer o Santos por 3 a 0 na partida de ida e empatar sem gols na Vila Belmiro, enquanto o Vasco carimbou a classificação ao derrotar o Fluminense por 3 a 1 no segundo jogo, após empate por 0 a 0 no duelo de abertura. Na outra chave, o Grêmio eliminou o Internacional com vitória por 3 a 1 na Arena depois de um empate sem gols no Beira-Rio, e o Atlético-MG garantiu a vaga ao bater o Cruzeiro por 2 a 1 na partida decisiva, após igualdade em 1 a 1 no primeiro confronto.

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