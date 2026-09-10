Palmeiras e Grêmio abrem semifinais da Copa do Brasil em casa e decidem vagas como visitantes

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu, nesta quinta-feira (10), a ordem dos mandos de campo para os confrontos das semifinais da Copa do Brasil. Palmeiras e Grêmio farão as primeiras partidas ao lado de suas torcidas e definirão o acesso à final atuando como visitantes. O clube alviverde recebe o Vasco no Nubank Park no duelo de ida e disputa o jogo decisivo em São Januário, no Rio de Janeiro. Já a equipe gaúcha abre o confronto diante do Atlético-MG na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, enquanto a partida de volta será realizada na Arena MRV, em Belo Horizonte.

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As partidas de ida estão previstas para as datas-bases de 31 de outubro e 1º de novembro, enquanto os jogos de volta foram agendados para 7 e 8 de novembro, com os horários oficiais ainda a serem oficializados pela entidade organizadora. A grande final desta edição apresentará um formato inédito, sendo decidida em partida única no dia 6 de dezembro, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. O vencedor da competição receberá uma premiação de R$ 78 milhões, enquanto o vice-campeão ficará com R$ 34 milhões, além de assegurar uma vaga na fase prévia da Copa Libertadores — posto que pode se transformar em vaga direta na fase de grupos caso o campeão já esteja classificado.

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Para alcançar a penúltima etapa do torneio, os quatro clubes superaram clássicos estaduais nas quartas de final e já acumulam R$ 18 milhões em cotas de premiação. O Palmeiras avançou após vencer o Santos por 3 a 0 na partida de ida e empatar sem gols na Vila Belmiro, enquanto o Vasco carimbou a classificação ao derrotar o Fluminense por 3 a 1 no segundo jogo, após empate por 0 a 0 no duelo de abertura. Na outra chave, o Grêmio eliminou o Internacional com vitória por 3 a 1 na Arena depois de um empate sem gols no Beira-Rio, e o Atlético-MG garantiu a vaga ao bater o Cruzeiro por 2 a 1 na partida decisiva, após igualdade em 1 a 1 no primeiro confronto.