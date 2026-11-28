Alviverde tenta o quarto título da competição, enquanto os argentinos miram o penta em jogo com transmissão na TV aberta, fechada e streaming

Palmeiras e Estudiantes se enfrentam neste sábado (28), às 17h (horário de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, pela final única da Copa Libertadores de 2026. Caso a partida termine empatada no tempo regulamentar, haverá prorrogação e, persistindo a igualdade, a taça será definida nos pênaltis.

O torcedor poderá acompanhar o confronto ao vivo pela TV Globo, na TV aberta, pela ESPN, na TV fechada, e pelas plataformas de streaming ge tv, Disney+ e Paramount+.

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O duelo reedita a decisão da Libertadores de 1968, quando o Estudiantes conquistou o primeiro de seus quatro títulos continentais ao superar o Palmeiras no mesmo palco. Ao todo, as equipes somam cinco confrontos anteriores na história, com três vitórias palmeirenses e dois triunfos argentinos. O clube brasileiro busca o tetracampeonato, enquanto o time argentino tenta alcançar o quinto troféu da competição.

O Palmeiras deve ir a campo com Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Alexander Barboza; Agustín Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista e Piquerez; Jhon Arias, Flaco López e Vitor Roque. Já o Estudiantes tem como provável escalação Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pírez e Marcos Rojo; Fabricio Pérez, Ezequiel Piovi, Alexis Castro e Joaquín Tobio Burgos; Tiago Palacios e Guido Carrillo.

