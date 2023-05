Palmeiras domina o Grêmio no Allianz Parque, goleia e vira líder do Brasileirão

Ricardo Magatti (via Agência Estado)

O Palmeiras massacrou o Grêmio ao aplicar 4 a 1 no rival gaúcho, nesta quarta-feira, e assumiu provisoriamente a liderança do Campeonato Brasileiro. No Allianz Parque, o atual campeão nacional apresentou grande volume de jogo, dominou o adversário do primeiro ao último minuto, embora tenha perdido muitas chances, e reforçou que é hoje o time mais competitivo do futebol brasileiro. Sem o artilheiro Luis Suárez, os gaúchos quase não produziram na arena palmeirense.

Raphael Veiga foi o protagonista do triunfo que colocou o time alviverde no topo da tabela, com 13 pontos após cinco rodadas. O Botafogo joga nesta quinta e recupera o primeiro lugar caso vença o Corinthians. O meio-campista foi às redes duas vezes, de cabeça e em cobrança de pênalti, e se tornou o artilheiro da competição, com quatro gols. Mayke anotou o terceiro e Luan definiu o passeio no Allianz Parque.

Veiga foi o palmeirense mais eficiente em noite em que os paulistas não aplicaram uma goleada ainda maior nos gaúchos porque cansaram de perder gols. Dudu, embora tenha sido um dos melhores em campo, desperdiçou quatro chances claras. Rony parou no goleiro gremista, Artur arriscou alguns arremates de fora da área e até Piquerez quase foi às redes.

As oportunidades que não entraram deram mais emoção ao jogo depois que o Grêmio empatou a partida na única vez que chegou com perigo no ataque nos acréscimos do primeiro tempo com um golaço de Bitello. Àquela altura da partida, Veiga já havia aberto o placar em cabeceio que concluiu assistência perfeita de Mayke.

O roteiro não foi dramático aos palmeirenses porque as bolas que não entraram no primeiro tempo encontraram as redes no segundo. O time de Abel Ferreira amassou a equipe de Renato Gaúcho - chegou a ter mais de 75% de posse de bola - provou estar em outro estágio em relação ao rival do Sul e a boa parte dos adversários da elite nacional e definiu o resultado com três gols antes do 30 minutos.

Veiga bateu com precisão pênalti que Bruno Uvini cometeu ao bloquear com o braço cabeceio de Luan e recolocou o Palmeiras em vantagem aos 10. Aos Mayke 22, Mayke fez em lance de oportunismo o terceiro. Aos 27, Luan transformou o placar em goleada ao marcar o quarto.

Os últimos minutos do jogo, já resolvido, Abel usou para descansar alguns de seus principais atletas, como Dudu e Veiga. No sábado, a equipe enfrenta o Red Bull Bragantino. Não terá Zé Rafael e Piquerez, suspensos, e deve poupar os titulares mais desgastados de olho na Copa do Brasil.

O Grêmio pensa em se ajustar depois de levar dez gols nos últimos quatro jogos e tentar encontrar uma versão mais equilibrada. A missão é de Renato Gaúcho, que vê sua equipe patinar no Brasileirão. São sete pontos que deixa o time em posição intermediária na tabela.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 4 X 1 GRÊMIO

PALMEIRAS - Weverton; Mayke, Gómez, Luan e Piquerez; Zé Rafael (Fabinho), Gabriel Menino e Raphael Veiga (Endrick); Artur (Breno Lopes), Dudu (Tabata) e Rony (Richard Ríos). Técnico: Abel Ferreira.

GRÊMIO - Gabriel Grando; Bruno Uvini, Bruno Alves e Kannemann (André); Thomas Luciano (Gustavo Martins), Villasanti, Carballo (Galdino), Bitello e Reinaldo; Cristaldo (Zinho) e Vina (Natã). Técnico: Renato Gaúcho.

ÁRBITRO - Braulio da Silva Machado (Fifa/SC).

CARTÕES AMARELOS - Zé Rafael, Villasanti, Gabriel Grando, Bruno Uvini, Kannemann, Piquerez

RENDA - R$ 2.893.720,73.

PÚBLICO - 37.532 torcedores.

LOCAL - Allianz Parque, em São Paulo.