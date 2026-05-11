Palmeiras diz que CBF admite erro em gol anulado de Fuchs e alerta: 'Comprometem credibilidade'

Em nota divulgada na noite desta segunda-feira, o Palmeiras afirmou que a Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) admitiu erro na anulação do gol de Bruno Fuchs, que daria vitória ao time alviverde sobre o Remo, em Belém, pelo Campeonato Brasileiro.

No lance em questão, a bola bateu levemente na mão de Flaco López antes de ficar afeita a Bruno Fuchs, que chutou e marcou o que seria o gol da virada. O árbitro foi ao monitor, revisou o lance com apoio do VAR e decidiu pela anulação.

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De acordo com a manifestação do clube alviverde, o diretor de futebol, Anderson Barros, pediu providências para que erros desta magnitude não voltem a acontecer e alertou para o risco de que novos equívocos diminuam a credibilidade do torneio.

O Palmeiras refuta informações que surgiram ao longo do dia de que o clube teria pedido uma punição ao árbitro do jogo, Rafael Klein, e ao árbitro de vídeo, Rafael Traci. "O clube entende que todos os profissionais, incluindo os melhores, são suscetíveis a falhas,"

A agremiação elogiou os investimentos feitos pela CBF para a melhoria da arbitragem brasileira, mas voltou a criticar a falta de simetria em decisões como a de punir o árbitro Ramon Abatti Abel em 2025 pela não marcação de um pênalti a favor do São Paulo contra o Palmeiras.

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"Soluções simplistas, adotadas apenas com o intuito de oferecer satisfação momentânea ao ambiente externo ou a terceiros, não contribuirão com a evolução da arbitragem e do futebol nacional", concluiu.

O Palmeiras lidera o Campeonato Brasileiro com 34 pontos. O tropeço, porém, permitiu que o segundo colocado, Flamengo, encurtasse a distância para somente quatro pontos.

Nesta semana, o time alviverde tem pela frente o jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil diante do baiano Jacuipense. Na ida, os comandados de Abel Ferreira ganharam por 3 a 0. A partida está agendada para quarta-feira, às 21h30, no Estádio do Café, em Londrina-PR.