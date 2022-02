Da Redação

Palmeiras divulga inscritos para o Mundial de Clubes

O Palmeiras anunciou neste domingo (6) sua lista de jogadores inscritos para a disputa do Mundial de Clubes, em Abu Dabi. Cinco nomes foram cortados da relação inicial: o zagueiro Renan, os meias Gabriel Menino e Patrick de Paula, além dos jovens Giovani e Vanderlan.

Os três primeiros estarão ausentes por decisão do técnico Abel Ferreira, enquanto Giovani e Vanderlan viajaram com a delegação inicialmente porque Piquerez e Veron haviam testado positivo para a covid-19. O lateral uruguaio se recuperou, testou negativo e chega a Abu Dabi neste domingo à noite no horário local, junto com o goleiro Mateus, campeão da Copinha, já que Vinicius Silvestre testou positivo, está assintomático e isolado no hotel. Os jogadores que ficaram fora da lista de inscritos seguem com a delegação do Palmeiras em Abu Dabi até o fim do torneio.

Neste domingo, o goleiro Weverton conversou com a imprensa e disse que o Palmeiras está disposto a apagar a impressão ruim que o clube deixou com o naufrágio no torneio em 2021 ao perder seus dois jogos e terminar em quarto. "Estamos com muita fome. É um sonho pra gente estar aqui", enfatizou. "Temos que ser realistas e dizer que no ano passado as coisas não saíram bem. Temos outra oportunidade e estamos com mais vontade e gana de fazer algo melhor dessa vez".

A reportagem do Estadão flagrou, no lobby do hotel, uma longa conversa informal sobre o futebol brasileiro entre a presidente Leila Pereira, o vice Paulo Buosi, o ex-presidente Mauricio Galiotte e o técnico Abel Ferreira. A qualidade dos gramados nos estádios do País e ideias para melhorar o futebol nacional pautaram o diálogo.

O Palmeiras faz mais um treino neste domingo a partir das 18h (horário local, 11h, no Brasil) no Zayed Sports City. Na segunda, fará o reconhecimento do estádio Al Nahyan, palco do jogo da semifinal contra o Al Ahly às 13h30 (de Brasília) de terça-feira.