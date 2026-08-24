Palmeiras dispara na ponta e chance de título do Brasileirão chega a 60%, diz UFMG

O Palmeiras conquistou uma vitória importante contra o Vasco neste domingo, 23, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além de ter colocado fim a uma sequência de dois jogos sem vencer na competição, o clube paulista voltou a abrir vantagem na liderança.

O triunfo por 4 a 1 deixou Abel Ferreira e seus comandados com 51 pontos no Brasileirão, enquanto o Flamengo, que perdeu para o Cruzeiro na rodada, estacionou nos 45. Assim, a equipe alviverde viu sua chance de título disparar.

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Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), após a rodada deste fim de semana do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras chegou a 60,5% de probabilidade de levantar a taça, enquanto o rival carioca, com o tropeço, ficou com 23,5%.

Porém, o Flamengo ainda conta com um jogo a menos, o duelo contra o Mirassol, adiado da 4ª rodada. O confronto será realizado no dia 2 de setembro, no Maracanã, às 19h30 (de Brasília).

Enquanto isso, o Palmeiras divide sua atenção nesta semana com a Copa do Brasil, onde enfrenta o Santos na quarta-feira, 26, em casa, pelo jogo de ida das quartas de final. Já pelo Brasileirão, encara o Mirassol no interior de São Paulo, no próximo domingo, 30.

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Por outro lado, o Flamengo terá a semana livre e só volta a campo no domingo, para o clássico contra o Botafogo. O duelo será no Maracanã, no Rio de Janeiro, às 16h.