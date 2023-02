Palmeiras deve ter time completo para clássico com o Corinthians no Paulista

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O Palmeiras vai ter pela frente o clássico com o Corinthians no meio de semana pelo Estadual. E para esticar a sequência de vitórias na competição diante do tradicional rival, o técnico Abel Ferreira pode colocar em campo a força máxima. De olho em mais três pontos, o comandante deve promover o retorno de cinco titulares que foram poupados na vitória sobre o Água Santa.

continua após publicidade .

Diante deste cenário, o lateral Marcos Rocha, o zagueiro Murilo, os meias Gabriel Menino e Zé Rafael e o atacante Endrick devem reaparecer na equipe titular para manter o embalo do Palmeiras na competição.

No trabalho desta terça-feira, na Academia de Futebol, o treinador português deu ênfase ao trabalho de construção de jogadas e realizou ainda alguns ajustes no plano tático.

continua após publicidade .

Os atletas também trabalharam em campo reduzido para aprimorar fundamentos e acertar posicionamento tanto ofensivo, quanto defensivo. Com cinco vitórias nas últimas cinco rodadas, o Palmeiras vem sobrando na competição. Além de ser o primeiro colocado de seu grupo de forma isolada (20 pontos no Grupo D), o time também é o líder na classificação geral do torneio.

Assim, para o clássico, o Palmeiras não deve apresentar surpresas em sua escalação. Weverton abre a escalação para enfrentar o Corinthians. Marcos Rocha e Piquerez ficam com as laterais, enquanto a zaga será formada por Gustavo Gómez e Murilo. No meio-campo, Zé Rafael e Gabriel Menino se encarregam da marcação para liberar Raphael Veiga. O trio ofensivo terá Dudu, Rony e Endrick.