Palmeiras desperdiçou seis pontos contra times do Z-4 do Campeonato Brasileiro

O Palmeiras empatou com o Grêmio em 0 a 0 pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro e voltou a deixar pontos no caminho na competição contra clubes que estão na zona de rebaixamento. Para piorar, viu o Flamengo vencer seu jogo e abrir três pontos na liderança.

O desempenho de Abel Ferreira e seus comandados contra equipes que estão no Z-4 do Brasileirão está sendo abaixo nesta edição, e o time paulista perdeu pontos importantes na luta pelo título. Até o momento, o clube alviverde disputou seis jogos contra Grêmio, Internacional, Remo e Chapecoense, venceu três e empatou três, com um aproveitamento de 66,6%.

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Em um primeiro momento, os números frios apresentam um desempenho alto, com mais de 60% dos pontos conquistados. Porém, na tabela de classificação, foram 6 pontos perdidos contra equipes que estão do lado oposto da classificação e brigam contra a queda para a segunda divisão nacional.

Contra os mesmos times do Z-4, o rival direto pelo título do Brasileirão e líder do campeonato, o Flamengo perdeu apenas quatro pontos, em seis jogos, com dois empates contra o Internacional. Além disso, soma quatro vitórias, contra Grêmio, Remo e Chapecoense.

Além disso, o desempenho do Palmeiras contra os quatro últimos é inferior se comparado aos últimos três Brasileiros. Em 2025, Abel Ferreira e seus comandados tiveram 100% de aproveitamento contra os rebaixados; em 2024, foi de 87,5%, enquanto em 2023 foi de 79,1%.

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Em 2026, os paulistas disputaram o returno contra Grêmio e Internacional, os dois que estão mais vivos na luta contra o Z-4. Pelo caminho dos palmeirenses, ainda falta reencontrar Remo e Chapecoense, 19º e 20º colocados, respectivamente, nesta segunda parte da competição.