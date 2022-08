Palmeiras descansa após semana perfeita e deve ter força máxima contra o Flamengo

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Depois de viver uma semana desgastante, mas com desfechos positivos nos embates com Atlético-MG, na Libertadores, e Corinthians, no Brasileirão, o Palmeiras aproveitou o intervalo de sete dias entre o dérbi paulistano e o duelo com o Flamengo para permitir algum descanso aos atletas. A comissão técnica deu folga ao elenco no domingo e na segunda-feira, e as atividades serão retomadas no final da manhã desta terça.

continua após publicidade .

A tendência é que o técnico Abel Ferreira tenha todo o elenco à disposição para enfrentar o time flamenguista, com exceção do volante Jailson, baixa desde abril após realizar uma cirurgia no joelho. Gustavo Scarpa, que teve um problema no pé devido ao lance em que foi expulso contra o Atlético-MG, deve estar novamente à disposição após ficar de fora do clássico.

O Palmeiras chegará bastante fortalecido ao encontro com o Flamengo no final de semana. Na última quarta-feira, viveu a emoção de se classificar às semifinais da Libertadores ao vencer o Atlético-MG nos pênaltis, após segurar o empate sem gols jogando com dois homens a menos. Então, três dias depois, venceu o Corinthians por 1 a 0 na Neo Química Arena e não deixou o rival diminuir a vantagem na tabela do Brasileirão.

continua após publicidade .

O time palmeirense é o líder, com 48 pontos, nove a mais que os corintianos, que começaram a 22ª rodada na vice-liderança, mas perderam a posição para o Flamengo, dono de 39 pontos, assim como o time alvinegro. Em segundo lugar por ter mais vitórias, o clube rubro-negro venceu Athletico-PR por 5 a 0 e aumentou a confiança para brigar pelo título nacional, após passar por um período instável e se reencontrar sob o comando de Dorival Júnior.

Diante dos flamenguistas, Abel deve mandar o que tem de melhor a campo, até porque não haverá nenhum jogo no meio da próxima semana, da mesma forma como na atual. O compromisso seguinte ao embate com o Flamengo será no dia 27, sábado, contra o Fluminense, pelo Brasileirão. No dia 30, começa a disputa das semifinais da Libertadores contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada, onde será jogado o duelo de ida.