Totalmente focado na preparação para a disputa da Copa Libertadores, o elenco do Palmeiras ganhou um aliado de peso nesta quarta-feira pouco antes de deixar a Academia de Futebol. Cerca de 1.500 torcedores, segundo a polícia militar, fizeram a festa na porta do CT para incentivar o time.

Munidos de bandeiras, rojões, sinalizadores e faixas, os fãs entoaram cânticos na saída do ônibus que levou os jogadores comandados pelo técnico Abel Ferreira a caminho do aeroporto para o embarque até Montevidéu, de olho no confronto decisivo diante do Estudiantes, da Argentina.

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Em meio ao clima de festa que tomou conta do local, a polícia militar armou um forte esquema de segurança na operação. A delegação deixou o Centro de Treinamento por volta das 13h30. Diante da grande aglomeração, os atletas interagiram com os torcedores da janela do ônibus.

Em busca de seu quarto título continental, o incentivo dos torcedores chega num momento importante, já que o time paulista viu o Flamengo conquistar o Campeonato Brasileiro por antecipação com o empate de 1 a 1 neste sábado, no Nubank Parque. A chegada do Palmeiras em Montevidéu está prevista para o início da noite desta quarta-feira.

O time treinou pela manhã e a novidade foi a participação do zagueiro Murilo e o lateral-esquerdo Piquerez. A dupla estava entregue ao departamento médico e agora cumpre o estágio final de transição física e poder ser opções para o encontro com os argentinos.

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A primeira atividade na capital uruguaia está marcada para as 16h desta quinta-feira, no CT do Albion. O Palmeiras enfrenta o Estudiantes neste sábado. Em caso de volta olímpica, os palmeirenses vão se igualar ao rival Flamengo em número de títulos na Libertadores.