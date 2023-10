Palmeiras decide não recorrer de gancho e Abel desfalca time em dois jogos do Brasileiro

Julgado na semana passada por ter insinuado que o juiz Bruno Arleu de Araújo teria interferido na derrota para o Grêmio, o técnico Abel Ferreira vai ficar fora de duas partidas do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Isto porque o Departamento Jurídico do clube decidiu não recorrer da pena imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

A partida foi válida pela 24ª rodada da competição e o técnico português foi enquadrado no artigo 258 (conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva" do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBDJ).

Diante do gancho, o Palmeiras não poderá contar com Abel no banco de reservas nos compromissos com o Atlético-MG, nesta quinta-feira, e depois diante do Coritiba, no domingo, na capital paranaense.

Além da suspensão, a equipe paulista também foi punida com uma multa de R$ 2 mil por causa das declarações do comandante português. Ao deixar o gramado, ele fez um gesto com as mãos indicando que a sua equipe foi prejuicada e dizendo "isso é roubar, isso é roubar".

A ausência do treinador coincide com um momento de instabilidade da equipe na competição. O time vem de três derrotas seguidas e ocupa o quarto lugar com os mesmos 44 pontos de Grêmio (terceiro colocado) e Flamengo, no quinto posto. Com a classificação direta para a Libertadores ameaçada, o Palmeiras necessita de uma reação imediata já nesta quinta-feira, diante da sua torcida, no Allianz Parque.