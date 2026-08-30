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Palmeiras decepciona, empata com o Mirassol e vê Flamengo mais perto no Brasileirão

Escrito por Marcos Antomil (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Palmeiras e Mirassol ficaram no empate por 1 a 1 neste domingo pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. No Estádio José Maria de Campos Maia, a equipe alviverde exibiu um futebol decepcionante e voltou a tropeçar, o que fez o vice-líder Flamengo se aproximar na tabela de classificação.

Os desfalques pontuais não podem servir de muleta para mais uma atuação limitada do Palmeiras no Brasileirão. Oscilar passou a ser o padrão do clube alviverde no torneio desde a volta da Copa. O Mirassol tem claras carências e está longe de ser o mesmo de 2025. E mesmo assim, os comandados de Abel Ferreira não conseguiram apresentar um futebol convincente e dominante.

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O resultado deixa o Palmeiras com 52 pontos e garantido na liderança até a próxima rodada, dada a vantagem de quatro pontos sobre o Flamengo. O Mirassol, por sua vez, chega a 25 pontos e fica na 16ª posição, fora da zona de rebaixamento.

O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h30, na Vila Belmiro, para enfrentar o Santos pelas quarta de final da Copa do Brasil. Na ida, a equipe alviverde ganhou por 3 a 0. Já o Mirassol atua um pouco mais cedo no mesmo dia. Às 19h30, visita o Flamengo em jogo atrasado da quarta rodada do Brasileirão.

O Mirassol começou melhor o duelo e tentou surpreender o Palmeiras. O conjunto alviverde mostrou dificuldades na criação dada a alta pressão exercida pelos mandantes. Aos poucos, os visitantes se adaptaram e passaram a controlar melhor o jogo.

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À beira do campo, Abel Ferreira se mostrou impaciente e reclamou algumas vezes de decisões da arbitragem, sendo punido com cartão amarelo. Na reta final do tempo inicial, o Mirassol se postou mais fortemente no setor ofensivo e abriu brechas para contragolpes alviverdes. Mas o placar se manteve zerado.

Em resumo, a primeira parte do jogo foi sonolenta, com raros lances de perigo. O Palmeiras foi levemente superior, mas não foi capaz de se impor tecnicamente contra um time da zona da degola.

Na volta do intervalo, o Mirassol mostrou sua potência na bola aérea. Logo aos 5 minutos, Igor Formiga cruzou com perfeição para o meio da área e Eduardo apareceu para desviar de cabeça e colocar os mandantes na dianteira. Pouco depois, o Mirassol chegou a fazer mais um com Bruno Santos, mas o lance foi impugnado por impedimento.

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O Palmeiras conseguiu na bola parada incomodar um pouco mais o Mirassol. Boas chances foram desperdiçadas. Recuado, o time da casa passou a apostar nos contragolpes de velocidade.

Abel promoveu alterações para povoar o meio-campo e deixar López e Mauricio como dupla ofensiva. O empate alviverde saiu em jogada pelo alto. Gómez escorou para o miolo da área, Mauricio bateu e deixou tudo igual, aos 30 minutos.

Aos 35, a tensão tomou conta do estádio em Mirassol. Giay, em mais um carrinho providencial, tirou a bola dos pés de Fernandinho, que diante de Carlos Miguel, estava apto a marcar. O juiz marcou pênalti, mas depois recorreu ao vídeo e mudou sua decisão.

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Nos acréscimos, o goleiro Walter impediu que Gustavo Gómez decretasse a virada do Palmeiras em mais uma jogada aérea. O jovem lateral-esquerdo Arthur fez duas faltas em sequência sobre Carlos Eduardo e foi expulso. O placar continuou empatado até o apito final.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL x PALMEIRAS

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MIRASSOL - Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Neto Moura (Japa), Denílson e Eduardo (Gustavo Cazonatti); Alesson (Fernandinho), Bruno Santos (André Luis) e Gustavo Silva (Carlos Eduardo). Técnico: Rafael Guanaes.

PALMEIRAS - Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Felipe Anderson (Khellven) e Mauricio (Heittor); Flaco López e Vitor Roque (Lucas Evangelista). Técnico: Abel Ferreira.

GOLS - Eduardo, aos 5, e Mauricio, aos 30 minutos do segundo tempo.

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CARTÕES AMARELOS - Denílson, Neto Moura e Abel Ferreira.

CARTÃO VERMELHO - Arthur.

ÁRBITRO - João Vitor Gobi (SP).

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PÚBLICO - 10.599 presentes.

RENDA - R$ 787.700,00.

LOCAL - Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol.

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