Palmeiras, Corinthians e Santos tentam resolver 'novelas' na última semana do mercado

A última semana da atual janela de transferências promete definições de "novelas" envolvendo Palmeiras, Corinthians e Santos. O São Paulo vive situação mais amena quanto ao elenco e não deve ir ao mercado mesmo após a lesão do volante Pablo Maia, que passará por cirurgia.

continua após publicidade

A janela do futebol brasileiro abriu em 3 de janeiro e se encerra no dia 28 de fevereiro. O próximo período para contratações será de 10 de julho a 2 de setembro. Os clubes que vão disputar o Mundial de Clubes, como é o caso do time alviverde, vão ter uma janela extra, entre 2 e 10 de junho.

O Palmeiras ainda mantém esperanças pela contratação do atacante Vitor Roque, ex-Athletico Paranaense. Por ora, a contratação está suspensa. Isso porque o clube brasileiro depende de Betis, time cujo jogador atua por empréstimo, do Barcelona, dono do direitos do atleta, e da LaLiga entrarem em um acordo pela liberação do brasileiro de 19 anos. A diretoria alviverde havia concordado 25 milhões de euros (R$ 150 milhões) por 80% do atleta.

continua após publicidade

Conforme o protocolo da entidade que organiza o Campeonato Espanhol, Vitor Roque teria de ser "devolvido" ao Barcelona com a janela espanhola aberta para concretizar a rescisão do contrato. A janela está fechada neste momento na Espanha.

Por outro lado, os clubes se apoiam no regulamento da Fifa, que permite movimentações de mercado desde que o país de destino do jogador esteja com a janela aberta, como é o caso do Brasil. As partes precisam convencer a Fifa e finalizar a documentação até sexta-feira.

Em paralelo à negociação com Vitor Roque, o Palmeiras conversa com o Red Bull Bragantino por uma "troca" envolvendo o volante Fabinho e o meia Lucas Evangelista. O primeiro seria emprestado ao time do interior paulista por uma temporada, enquanto o segundo assinaria em definitivo com a equipe alviverde.

continua após publicidade

SANTOS AINDA TENTA THIAGO MAIA

Quem também precisa resolver trâmites burocráticos nesta última semana é o Santos, que deseja o retorno do volante Thiago Maia. O jogador pertence ao Internacional, que adquiriu o atleta por 4 milhões de euros (cerca de R$ 21,6 milhões) no ano passado. No entanto, o time gaúcho ainda não quitou o valor devido aos cariocas.

Diante do cenário, o Inter concordou em vender Thiago Maia para o Santos, mas deseja receber uma compensação financeira e, em contrapartida, que o time paulista fique responsável pela pendência restante com o Flamengo.

continua após publicidade

"Já havíamos concluído o acordo com o Flamengo, mas agora eles exigem garantias bancárias ou algumas outras garantias que o Santos está tratando para viabilizar essa contratação", revelou o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, na segunda-feira. O time ainda busca chegar a um denominador comum com o time carioca para fechar a contratação.

CORINTHIANS PRÓXIMO DE ARGENTINO

O Corinthians está próximo de sua primeira contratação na janela de transferências. Trata-se do lateral-esquerdo argentino Fabrizio Angileri, do Getafe. Pouco utilizado no clube espanhol, o jogador é tratado como oportunidade de mercado pela direção corintiana. Ele já trabalhou com Ramón Díaz e, agora, tenta rescindir o seu vínculo com o time espanhol para ficar livre e assinar com a equipe brasileira.

Com a chegada de Angileri, o Corinthians teria quatro jogadores para a posição de lateral-esquerdo no elenco. Matheus Bidu iniciou a temporada como titular, mas perdeu a vaga para Hugo, que não é unanimidade. Contratado no início do ano passado, o equatoriano Diego Palacios ainda busca espaço no elenco após perder todo o ano de 2024 por causa de lesão no joelho.

Existe a possibilidade de um dos laterais serem negociados com a chegada de Angileri, seja por empréstimo ou negociação em definitivo. Outro que tem chances de sair é o volante Charles, alvo do Ceará. O jogador não conseguiu se firmar entre os titulares e passa a maior parte do tempo no banco de reservas. A equipe cearense, de volta à primeira divisão nacional, já acertou a contratação por empréstimo de Pedro Raul.