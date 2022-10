Palmeiras consegue efeito suspensivo e terá Danilo contra o Avaí neste sábado

(via Agência Estado)

O volante Danilo vai ser a grande novidade do Palmeiras para o jogo desta noite, diante do Avaí, em São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. A presença do jogador está garantida graças ao pedido de efeito suspensivo que foi aceito pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva.

Expulso contra o Santos, o jogador pegou dois jogos de suspensão em punição imposta pelo STJD. A ação do departamento jurídico do clube, no entanto, acaba dando condições de jogo ao atleta.

Abel Ferreira, que também recebeu cartão vermelho no clássico contra o time da Vila Belmiro, também foi julgado e pegou um jogo de exclusão. Como já cumpriu a suspensão, está liberado para comandar o Palmeiras no Allianz.

Líder do Brasileiro com 68 pontos, o Palmeiras entra em campo para reencontrar o caminho das vitórias. O time do técnico Abel Ferreira vem de dois empates com Atlético-GO e São Paulo.

Para o duelo contra os catarinenses, o time aposta numa escalação ofensiva com Zé Rafael e Gustavo Scarpa na armação e o ataque com Dudu e Rony. Em posição delicada na classificação, o Avaí soma 28 pontos e está na zona de rebaixamento do Brasileiro.