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Palmeiras confirma venda de Naves ao Necaxa e mantém participação em futura venda

Escrito por Camargo (via Agência Estado)
Publicado em 21.07.2026, 17:11:00 Editado em 21.07.2026, 17:17:33
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O Palmeiras acertou a saída do zagueiro Naves para o Necaxa, do México. Formado nas categorias de base do clube, o defensor deixa o futebol brasileiro para iniciar uma nova etapa da carreira, em uma negociação que pode aumentar o retorno financeiro do Verdão ao longo dos próximos anos.

O acordo prevê o pagamento inicial de US$ 3 milhões (cerca de R$ 15,2 milhões) pela transferência. O Palmeiras ficará com 70% desse valor, enquanto a Portuguesa Santista, que também possui participação nos direitos econômicos do jogador, terá direito aos outros 30%.

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Além da quantia fixa, o negócio estabelece bônus de até US$ 2 milhões caso Naves alcance as metas previstas no contrato. Dessa forma, o valor total da operação pode chegar a US$ 5 milhões, aproximadamente R$ 25 milhões na cotação atual.

O Palmeiras também manteve 25% dos direitos econômicos do zagueiro, o que pode representar uma nova fonte de receita para o clube em uma eventual negociação futura. Naves assinou contrato de quatro anos com o Necaxa.

Aos 23 anos, Naves foi revelado pelo Palmeiras e integrou o elenco profissional a partir de 2022. Pelo clube, conquistou dois Campeonatos Brasileiros, além de dois títulos do Campeonato Paulista.

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Depois de três temporadas no elenco principal, o defensor foi emprestado ao FC Alverca, de Portugal. Na equipe portuguesa, disputou 34 partidas e marcou três gols, desempenho que contribuiu para a transferência definitiva ao futebol mexicano.

Com a saída, o Palmeiras se despediu do jogador nas redes sociais "Campeão na base e no profissional, Naves se despede hoje. Obrigado por tudo e boa sorte na sequência da carreira. Pra sempre uma CriaDaAcademia!", publicou o clube.

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