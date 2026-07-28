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Palmeiras confirma entorse de Paulinho, mas descarta relação com antiga lesão

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 28.07.2026, 14:20:00 Editado em 28.07.2026, 14:29:50
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O Palmeiras confirmou nesta terça-feira que o atacante Paulinho sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo durante a derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG, na última rodada do Campeonato Brasileiro. Com a lesão, o jogador está fora da partida contra o Vitória, marcada para esta quarta-feira, às 21h30, no Barradão, pela 21ª rodada da competição.

Em comunicado, o clube informou que o problema no tornozelo não tem relação com a lesão na canela que acompanhou o atacante desde a última temporada e exigiu um controle rigoroso de carga física ao longo de 2026. Desde que voltou a atuar, Paulinho vem sendo utilizado de forma gradual pela comissão técnica.

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O camisa 10 deixou o gramado aos 20 minutos do segundo tempo diante do Atlético-MG, após permanecer em campo por 65 minutos. Ao todo, soma 25 partidas pelo Palmeiras, nove delas nesta temporada, com cinco gols marcados.

"A lesão não tem relação com a cirurgia na perna direita, que, inclusive, segue em evolução satisfatória", afirmou em nota. Como de praxe, o Palmeiras não divulgou um prazo para a recuperação do atacante, que seguirá sob os cuidados do departamento médico.

Se, por um lado, Abel Ferreira perde uma peça importante do setor ofensivo, por outro terá o retorno de Flaco López. O centroavante treinou normalmente após servir a seleção argentina e está à disposição para enfrentar o Vitória. A tendência é que forme a dupla de ataque com Vitor Roque, que voltou de lesão e já ganhou minutos na partida contra o Atlético-MG.

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Líder do Campeonato Brasileiro com 44 pontos, o Palmeiras tenta manter a vantagem na ponta da tabela. A equipe alviverde tem seis pontos de frente para o Flamengo, segundo colocado, que ainda possui uma partida a menos.

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