Palmeiras confirma Betfair como novo patrocinador master do time feminino

Horas após o vídeo divulgado em que Leila Pereira aparece interagindo com Rivaldo, o Palmeiras confirmou na manhã deste sábado que o site de apostas online Betfair é o novo patrocinador master do time feminino alviverde. O contrato firmado terá duração de dois anos e o nome da Betfair passará a ser estampado na camisa do time feminino, no lugar da Crefisa.

Segundo o Palmeiras, o acordo está entre os maiores do país na modalidade feminina. Apesar de não confirmado pelo time, especula-se que o valor do aporte fornecido pelo Betfair ao time alviverde será de R$8 milhões. Segundo o anúncio do clube, a parceria também prevê a inserção e produção da marca em uma série de artigos digitais para todas as plataformas do time.

"É com muito orgulho que anunciamos a parceria com a Betfair, uma das principais empresas do mundo no segmento de apostas esportivas. Esse acordo permitirá que o nosso time feminino continue crescendo e conquistando títulos. O Palmeiras é uma sociedade esportiva e estamos sempre em busca de alternativas para fortalecer as diferentes modalidades do clube, proporcionando que todas elas sejam autossuficientes", anunciou Leila Pereira.

Com a alteração no patrocínio principal, a marca da Crefisa deverá ser deslocada para outros espaços na camisa do time feminino. A Betfair tem se firmado como uma das principais patrocinadoras do futebol brasileiro nas últimas temporadas. A casa de apostas é a patrocinadora oficial da Libertadores, da Copa Sul-Americana e também obteve os naming rights do último Campeonato Carioca.

A confirmação do anúncio aconteceu na manhã deste sábado, mas a notícia veio à tona com a interação entre o ex-jogador Rivaldo, embaixador da Betfair, e a presidenta Leila Pereira nas redes sociais na noite de sexta-feira. No vídeo, Leila afirma que "o negócio está fechado" e Rivaldo diz estar muito feliz com a notícia. Rivaldo foi Campeonato Brasileiro em 1994 e paulista em 1996 jogando pelo Palmeiras.

O time feminino do Palmeiras é o atual líder do Campeonato Brasileiro Feminino, com 19 pontos ganhos, após oito rodadas. Com novo patrocinador master, o time volta a campo para enfrentar o Red Bull Bragantino no CFA Jarinu.